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Набиуллина дала совет, в какой валюте делать сбережения - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина дала совет, в какой валюте делать сбережения
Набиуллина дала совет, в какой валюте делать сбережения - 22.03.2024, ПРАЙМ
Набиуллина дала совет, в какой валюте делать сбережения
Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:08+0300
2024-03-22T16:12+0300
банк россии
сбережения
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на валютный курс. "Какой-то элемент теоретически может пойти на валютный рынок, но, на наш взгляд, сейчас ставки по рублям гораздо привлекательнее. То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке. По ее словам, выраженного влияния обмена заблокированными активами на валютный курс не будет. Однако если такой обмен произойдет, то россияне смогут воспользоваться средствами в рублях с раннее заблокированных счетов. Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В марте Минфин РФ сообщил, что считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", тоже попали под механизм обмена замороженными активами. Ранее министерство анонсировало запуск механизма обмена замороженных активов российских инвесторов. Прием заявок физических лиц начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов. Банк России со своей стороны сообщил, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены лишь те бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии. Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
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сбережения, эльвира набиуллина
Банк России, сбережения, Эльвира Набиуллина
16:08 22.03.2024 (обновлено: 16:12 22.03.2024)
 
Набиуллина дала совет, в какой валюте делать сбережения

Набиуллина: сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем в валюте

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сбережения в рублях сейчас в России выгоднее, чем валюта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на валютный курс.
"Какой-то элемент теоретически может пойти на валютный рынок, но, на наш взгляд, сейчас ставки по рублям гораздо привлекательнее. То есть высокие ставки по депозитам банков делают это более привлекательным средством, чем вложение в валюту", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
По ее словам, выраженного влияния обмена заблокированными активами на валютный курс не будет. Однако если такой обмен произойдет, то россияне смогут воспользоваться средствами в рублях с раннее заблокированных счетов.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
ЦБ рассчитывает, что россияне начнут сберегать больше денег
15:22
В марте Минфин РФ сообщил, что считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", тоже попали под механизм обмена замороженными активами. Ранее министерство анонсировало запуск механизма обмена замороженных активов российских инвесторов. Прием заявок физических лиц начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.
Банк России со своей стороны сообщил, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены лишь те бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.
Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
 
Банк РоссиисбереженияЭльвира Набиуллина
 
 
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