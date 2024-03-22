https://1prime.ru/20240322/846590129.html

ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального

ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального

ЕС в пятницу, 22 марта, ввел персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале Евросоюза... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:20+0300

2024-03-22T16:20+0300

2024-03-22T17:01+0300

политика

санкции против рф

алексей навальный

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. ЕС в пятницу, 22 марта, ввел персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале Евросоюза документе. О том, что постпреды ЕС утвердили новые антироссийские ограничения, агентству РИА нвоости сообщал источник в Совете ЕС. Согласно документу, под санкции попали исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати человек, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний. Уточняется, что под ограничения в ЕС, в частности, попали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Апелляционной коллегии ВС РФ Владимир Зайцев, замдиректора ФСИН РФ Валерий Бояринев.В списки также внесли начальника УФСИН России по ЯНАО Игоря Ракитина, начальника ИК-3 Вадима Калинина, начальника ИК-2 Александра Муханоав.Новые списки вошли в европейский режим санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире". При этом ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что ЕС может в ближайшее время создать специальный новый санкционный режим якобы по нарушениям прав человека в России, который получит имя Навального.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://1prime.ru/20240322/evropa-846580441.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, алексей навальный