https://1prime.ru/20240322/846590129.html
ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального
ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального
ЕС в пятницу, 22 марта, ввел персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале Евросоюза... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:20+0300
2024-03-22T16:20+0300
2024-03-22T17:01+0300
политика
санкции против рф
алексей навальный
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. ЕС в пятницу, 22 марта, ввел персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале Евросоюза документе. О том, что постпреды ЕС утвердили новые антироссийские ограничения, агентству РИА нвоости сообщал источник в Совете ЕС. Согласно документу, под санкции попали исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати человек, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний. Уточняется, что под ограничения в ЕС, в частности, попали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Апелляционной коллегии ВС РФ Владимир Зайцев, замдиректора ФСИН РФ Валерий Бояринев.В списки также внесли начальника УФСИН России по ЯНАО Игоря Ракитина, начальника ИК-3 Вадима Калинина, начальника ИК-2 Александра Муханоав.Новые списки вошли в европейский режим санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире". При этом ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что ЕС может в ближайшее время создать специальный новый санкционный режим якобы по нарушениям прав человека в России, который получит имя Навального.Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
https://1prime.ru/20240322/evropa-846580441.html
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санкции против рф, алексей навальный
Политика, санкции против РФ, Алексей Навальный
ЕС ввел санкции в связи со смертью Навального
ЕС ввел персональные санкции в связи со смертью Навального
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. ЕС в пятницу, 22 марта, ввел персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале Евросоюза документе.
О том, что постпреды ЕС утвердили новые антироссийские ограничения, агентству РИА нвоости сообщал источник в Совете ЕС.
Согласно документу, под санкции попали исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати человек, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний.
Уточняется, что под ограничения в ЕС, в частности, попали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Апелляционной коллегии ВС РФ Владимир Зайцев, замдиректора ФСИН РФ Валерий Бояринев.
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В списки также внесли начальника УФСИН России по ЯНАО Игоря Ракитина, начальника ИК-3 Вадима Калинина, начальника ИК-2 Александра Муханоав.
Новые списки вошли в европейский режим санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире". При этом ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что ЕС может в ближайшее время создать специальный новый санкционный режим якобы по нарушениям прав человека в России, который получит имя Навального.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.