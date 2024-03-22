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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Газе
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Газе - 22.03.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Газе
Москва и Пекин наложили вето на проект резолюции США по сектору Газа в Совете безопасности ООН, так как документ не содержал требований к немедленному... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:46+0300
2024-03-22T16:46+0300
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ООН, 22 мар – ПРАЙМ. Москва и Пекин наложили вето на проект резолюции США по сектору Газа в Совете безопасности ООН, так как документ не содержал требований к немедленному прекращению огня на данной территории. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.Вашингтон представил соответствующий документ 22 марта. Отмечается, что в нем не содержалось прямого требования к прекращению огня в секторе Газа. При этом проект осуждал действия ХАМАС с 7 октября прошлого года, но формулировка, касающаяся действий Израиля в секторе Газа, звучала гораздо мягче.Как заявлял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, американский проект является "обыкновенным американским лукавством" и отметил, что документ содержал прошлые "перекосы" и неприемлемые однобокие "осуждения", "давал фактически "зеленый свет" военной операции Израиля в Рафахе". Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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Политика, СБ ООН, СЕКТОР ГАЗА, палестино-израильский конфликт, РОССИЯ, США, КИТАЙ
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Газе
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект США без требования прекратить огонь в Газе
ООН, 22 мар – ПРАЙМ. Москва и Пекин наложили вето на проект резолюции США по сектору Газа в Совете безопасности ООН, так как документ не содержал требований к немедленному прекращению огня на данной территории. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
Вашингтон представил соответствующий документ 22 марта. Отмечается, что в нем не содержалось прямого требования к прекращению огня в секторе Газа. При этом проект осуждал действия ХАМАС с 7 октября прошлого года, но формулировка, касающаяся действий Израиля в секторе Газа, звучала гораздо мягче.
Сенаторы США потребовали прекратить поставки оружия Израилю, пишет NYT
Как заявлял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, американский проект является "обыкновенным американским лукавством" и отметил, что документ содержал прошлые "перекосы" и неприемлемые однобокие "осуждения", "давал фактически "зеленый свет" военной операции Израиля в Рафахе".
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.