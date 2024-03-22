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Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах, сообщили СМИ
Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах, сообщили СМИ - 22.03.2024, ПРАЙМ
Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах, сообщили СМИ
В течение десятидневного периода до 17 марта объем российского загруженного в танкеры российского дизельного топлива достигал в среднем 6,2 миллиона баррелей,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:12+0300
2024-03-22T17:12+0300
2024-03-22T17:13+0300
энергетика
топливо
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В течение десятидневного периода до 17 марта объем российского загруженного в танкеры российского дизельного топлива достигал в среднем 6,2 миллиона баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, ведущихся на протяжении семи лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитической компании KplerАвторы материала не смогли объяснить причину этого локального рекорда, но отметили, что сейчас Россия хранит в танкерах больше топлива, чем в разгар пандемии коронавируса или год назад, когда были введены потолки цен на нефтепродукты и эмбарго Евросоюза.Отмечается, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам должны были привести к сокращению и речи о росте выпуска дизтоплива быть не может.Bloomberg напомнил, что в последние месяцы США резко усилили контроль за исполнением потолка цен на нефть и нефтепродукты и в связи с этим под санкции попало большое число судов и организующих поставки посредников.Авторы материала полагают, что российские компании не могут найти покупателей на топливо, при этом ограниченное число резервуаров на суше заставляет их использовать танкеры для хранения.
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топливо
Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах, сообщили СМИ
Bloomberg: объемы российского дизельного топлива в море достигли максимума
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
В течение десятидневного периода до 17 марта объем российского загруженного в танкеры российского дизельного топлива достигал в среднем 6,2 миллиона баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, ведущихся на протяжении семи лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на подсчеты аналитической компании Kpler
Авторы материала не смогли объяснить причину этого локального рекорда, но отметили, что сейчас Россия хранит в танкерах больше топлива, чем в разгар пандемии коронавируса или год назад, когда были введены потолки цен на нефтепродукты и эмбарго Евросоюза.
Отмечается, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам должны были привести к сокращению и речи о росте выпуска дизтоплива быть не может.
Bloomberg напомнил, что в последние месяцы США резко усилили контроль за исполнением потолка цен на нефть и нефтепродукты и в связи с этим под санкции попало большое число судов и организующих поставки посредников.
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Авторы материала полагают, что российские компании не могут найти покупателей на топливо, при этом ограниченное число резервуаров на суше заставляет их использовать танкеры для хранения.