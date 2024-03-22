https://1prime.ru/20240322/846592168.html

Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины

Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины - 22.03.2024, ПРАЙМ

Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины

Париж хотел бы, чтобы пшеницу включили в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T17:18+0300

2024-03-22T17:18+0300

2024-03-22T17:18+0300

эммануэль макрон

пшеница

украина

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ПАРИЖ, 22 мар – ПРАЙМ. Париж хотел бы, чтобы пшеницу включили в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. президент Франции Эммануэль Макрон. "Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто", — сказал он. В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины. При этом в него внесли дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в союз ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Данный механизм предполагает, в частности, ввод пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. Позднее министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что Париж считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины.

https://1prime.ru/20240322/konflikt-846592011.html

украина

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эммануэль макрон, пшеница, украина