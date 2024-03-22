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Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины
Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины - 22.03.2024, ПРАЙМ
Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины
Париж хотел бы, чтобы пшеницу включили в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:18+0300
2024-03-22T17:18+0300
эммануэль макрон
пшеница
украина
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ПАРИЖ, 22 мар – ПРАЙМ. Париж хотел бы, чтобы пшеницу включили в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. президент Франции Эммануэль Макрон. "Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто", — сказал он. В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины. При этом в него внесли дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в союз ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Данный механизм предполагает, в частности, ввод пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. Позднее министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что Париж считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины.
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эммануэль макрон, пшеница, украина
Эммануэль Макрон, пшеница, УКРАИНА
17:18 22.03.2024
 
Макрон призвал включить пшеницу в механизм по ограничению ввоза с Украины

Макрон: пшеницу нужно включить в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 22 мар – ПРАЙМ. Париж хотел бы, чтобы пшеницу включили в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. президент Франции Эммануэль Макрон.
"Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто", — сказал он.
В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины. При этом в него внесли дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в союз ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.
Данный механизм предполагает, в частности, ввод пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
"Нарушил табу". Немецкого политика раскритиковали за предложение по Украине
17:15
Позднее министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что Париж считает недостаточным механизм по защите от чрезмерного импорта с Украины.
 
Эммануэль МакронпшеницаУКРАИНА
 
 
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