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В НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину - 22.03.2024, ПРАЙМ
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В НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину
В НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину - 22.03.2024, ПРАЙМ
В НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину
Североатлантический альянс не имеет планов по размещению своих войск на Украине, при этом отдельным странам-членам следует учитывать интересы других участников... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:28+0300
2024-03-22T17:28+0300
политика
нато
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не имеет планов по размещению своих войск на Украине, при этом отдельным странам-членам следует учитывать интересы других участников блока, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского Минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о планах некоторых стран Запада направить войска на Украину. "На Украине нет войск НАТО, и (у альянса — ред.) нет планов размещать их здесь. Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом", — сказал Бауэр. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала гарантировать, что эстонских военных направят на Украину, а также назвала Россию "прямой угрозой" для Эстонии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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нато, поддержка украины
Политика, НАТО, поддержка Украины
17:28 22.03.2024
 
В НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянс не планирует отправлять войска на Украину

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не имеет планов по размещению своих войск на Украине, при этом отдельным странам-членам следует учитывать интересы других участников блока, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского Минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о планах некоторых стран Запада направить войска на Украину.
"На Украине нет войск НАТО, и (у альянса — ред.) нет планов размещать их здесь. Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом", — сказал Бауэр.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала гарантировать, что эстонских военных направят на Украину, а также назвала Россию "прямой угрозой" для Эстонии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
НАТО решила взять чужое. У России есть что на это ответить
12:45
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
ПолитикаНАТОподдержка Украины
 
 
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