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В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами
В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами - 22.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами
В ЕС не боятся ответа России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:36+0300
2024-03-22T17:36+0300
2024-03-22T17:49+0300
экономика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. В ЕС не боятся ответа России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы не боимся России, поэтому принимаем меры против нее и поддерживаем Украину. Мы считаем, что будет честным использовать эти доходы для Украины, которая является жертвой", — сказал он. Еврокомиссия ранее предложила направлять доходы от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 21 марта, тем не менее, это предложение не утвердили, поручили Совету ЕС продолжить работу над ним.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ примет соответствующие меры в ответ на действия ЕС по замороженным активам России.
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Экономика, РОССИЯ, Банк России, замороженные российские активы, ЕС
В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами
Глава Евросовета Мишель: ЕС не боится ответных мер России из-за действий с ее активами
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. В ЕС не боятся ответа России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы не боимся России, поэтому принимаем меры против нее и поддерживаем Украину. Мы считаем, что будет честным использовать эти доходы для Украины, которая является жертвой", — сказал он.
ЦБ примет меры в случае действий ЕС по активам России, заявила Набиуллина
Еврокомиссия ранее предложила направлять доходы от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 21 марта, тем не менее, это предложение не утвердили, поручили Совету ЕС продолжить работу над ним.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ примет соответствующие меры в ответ на действия ЕС по замороженным активам России.