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В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами

В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами - 22.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС заявили, что не боятся ответных мер РФ из-за действий с ее активами

В ЕС не боятся ответа России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T17:36+0300

2024-03-22T17:36+0300

2024-03-22T17:49+0300

экономика

россия

банк россии

замороженные российские активы

ес

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. В ЕС не боятся ответа России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы не боимся России, поэтому принимаем меры против нее и поддерживаем Украину. Мы считаем, что будет честным использовать эти доходы для Украины, которая является жертвой", — сказал он. Еврокомиссия ранее предложила направлять доходы от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 21 марта, тем не менее, это предложение не утвердили, поручили Совету ЕС продолжить работу над ним.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ примет соответствующие меры в ответ на действия ЕС по замороженным активам России.

https://1prime.ru/20240322/finance-846583367.html

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