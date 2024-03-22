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Шольц назвал "законным" способ использования доходов от российских активов

Шольц назвал "законным" способ использования доходов от российских активов - 22.03.2024, ПРАЙМ

Шольц назвал "законным" способ использования доходов от российских активов

Использование доходов от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву является законным, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он заявил... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T17:42+0300

2024-03-22T17:42+0300

2024-03-22T18:03+0300

политика

поддержка украины

замороженные российские активы

олаф шольц

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БЕРЛИН, 22 мар - ПРАЙМ. Использование доходов от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву является законным, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он заявил журналистам в пятницу. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix."Я считаю, что использование этих доходов... путем направления ее на военную поддержку — это огромный шаг вперед. Это абсолютно безопасная с точки зрения закона процедура", — сказал он. По его словам, ЕС внимательно изучил международное право и другие права, которые должны соблюдаться и эти "неожиданные доходы, которые возникли из-за ситуации с замораживанием, никому не причитаются", поэтому их можно использовать.На просьбу уточнить, как скоро данные средства могут быть использованы, Шольц ответил, что это будет "быстро" — после того, как в Евросоюзе согласуют последние детали. "Обсуждать (по этому вопросу — ред.) осталось немного. Правовая основа уже создана... осталось создать основу для использования, над этим работает (Европейская — ред.) комиссия, мы дали рекомендации, куда (эти средства — ред.) должны быть направлены... то, что необходимо в плане боеприпасов и оружия", — сообщил канлдер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что внес на рассмотрение стран ЕС свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Киеву.ЕС ранее планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, но в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".

https://1prime.ru/20240322/846592959.html

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поддержка украины, замороженные российские активы, олаф шольц