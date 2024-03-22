https://1prime.ru/20240322/846594003.html

"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание

"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание

НАТО необходимо фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду", такое заявление сделал глав Военного комитета... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T18:16+0300

2024-03-22T18:16+0300

2024-03-22T18:16+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. НАТО необходимо фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду", такое заявление сделал глав Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью изданию Armyinform. "Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду", — приводятся слова Бауэра в материале, опубликованном на сайте издания.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

https://1prime.ru/20240322/nato-846593412.html

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