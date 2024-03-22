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"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание
"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание
НАТО необходимо фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду", такое заявление сделал глав Военного комитета... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:16+0300
2024-03-22T18:16+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. НАТО необходимо фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду", такое заявление сделал глав Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью изданию Armyinform. "Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду", — приводятся слова Бауэра в материале, опубликованном на сайте издания.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
https://1prime.ru/20240322/nato-846593412.html
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нато, расширение нато, россия
Политика, НАТО, расширение НАТО, РОССИЯ
18:16 22.03.2024
 
"Русские повсюду". В НАТО рассказали, где необходимо фокусировать внимание

Бауэр: НАТО нельзя фокусироваться только на восточном флаге альянса, "русские повсюду"

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. НАТО необходимо фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду", такое заявление сделал глав Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в интервью изданию Armyinform.
"Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду", — приводятся слова Бауэра в материале, опубликованном на сайте издания.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
 
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