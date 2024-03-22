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Из подвала "Крокус Сити Холла" выведены около 100 человек
Из подвала "Крокус Сити Холла" выведены около 100 человек - 22.03.2024, ПРАЙМ
Из подвала "Крокус Сити Холла" выведены около 100 человек
По сообщениям ГУ МЧС, из подвала "Крокус Сити холла", где произошла стрельба и возгорание, выведены порядка 100 человек. Ведутся работы по спасению людей с... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:11+0300
2024-03-22T21:11+0300
2024-03-22T21:17+0300
происшествия
стрельба
происшествие
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. По сообщениям ГУ МЧС, из подвала "Крокус Сити холла", где произошла стрельба и возгорание, выведены порядка 100 человек. Ведутся работы по спасению людей с крыши здания при помощи подъемных механизмов. Спасательные работы ведутся по повышенному рангу. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей, сообщили в министерстве. Минздрав Подмосковья сообщил, что для оказания помощи пострадавшим в Красногорск отправлено более 50 бригад "Скорой помощи". В районе ЧП, на 66-67-м километре МКАД, затруднено движение автомобилей в обе стороны. Департамент транспорта Москвы советует выбирать маршруты объезда.
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стрельба, происшествие
Происшествия, стрельба, происшествие
Из подвала "Крокус Сити Холла" выведены около 100 человек
Из подвала "Крокус Сити Холла", где произошла стрельба, выведены около 100 человек
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. По сообщениям ГУ МЧС, из подвала "Крокус Сити холла", где произошла стрельба и возгорание, выведены порядка 100 человек. Ведутся работы по спасению людей с крыши здания при помощи подъемных механизмов.
Спасательные работы ведутся по повышенному рангу. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей, сообщили в министерстве.
Минздрав Подмосковья сообщил, что для оказания помощи пострадавшим в Красногорск отправлено более 50 бригад "Скорой помощи".
В районе ЧП, на 66-67-м километре МКАД, затруднено движение автомобилей в обе стороны. Департамент транспорта Москвы советует выбирать маршруты объезда.