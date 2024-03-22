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Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити", заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:18+0300

2024-03-22T21:18+0300

2024-03-22T21:18+0300

происшествия

россия

москва

сергей собянин

происшествие

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокус-Сити", заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия… Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", — написал Собянин в своем Telegram-канале.Мэр Москвы выразил соболезнования всем родственникам пострадавших в произошедшем в концертном зале.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.

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россия, москва, сергей собянин, происшествие