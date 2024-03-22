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Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"
Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"
Прокурор Московской области выехал на место произошедшего в Красногорске для координации действий правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:55+0300
2024-03-22T21:55+0300
2024-03-22T21:55+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Прокурор Московской области выехал на место произошедшего в Красногорске для координации действий правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в Крокус Сити Холл для координации действий правоохранительных органов", — говорится в сообщении.ФСБ России сообщила, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
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Происшествия, МОСКВА, Крокус сити холл, РОССИЯ, генпрокурор, Прокурор
Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"
По поручению Краснова прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Прокурор Московской области выехал на место произошедшего в Красногорске для координации действий правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
"По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в Крокус Сити Холл для координации действий правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
ФСБ России сообщила, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
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