https://1prime.ru/20240322/846602482.html

Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"

Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Прокурор Московской области выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холл"

Прокурор Московской области выехал на место произошедшего в Красногорске для координации действий правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:55+0300

2024-03-22T21:55+0300

2024-03-22T21:55+0300

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Прокурор Московской области выехал на место произошедшего в Красногорске для координации действий правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в Крокус Сити Холл для координации действий правоохранительных органов", — говорится в сообщении.ФСБ России сообщила, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.

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