https://1prime.ru/20240322/846604487.html

По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек

По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек - 22.03.2024, ПРАЙМ

По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек

По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:21+0300

2024-03-22T22:21+0300

2024-03-22T22:21+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

москва

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных связей ФСБ. "Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", — сообщили в ФСБ. В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846603326.html

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россия, крокус сити холл, москва