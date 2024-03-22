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По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек
По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек - 22.03.2024, ПРАЙМ
По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек
По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:21+0300
2024-03-22T22:21+0300
2024-03-22T22:21+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных связей ФСБ. "Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", — сообщили в ФСБ. В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, МОСКВА
По предварительным данным, в теракте в "Крокусе" погибли 40 человек
ФСБ: предварительно, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", — сообщили в ФСБ.
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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