https://1prime.ru/20240322/846608339.html

МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"

МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов" - 22.03.2024, ПРАЙМ

МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"

МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:20+0300

2024-03-22T23:20+0300

2024-03-22T23:20+0300

происшествия

россия

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мчс

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москва

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. "МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. В настоящее время площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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