https://1prime.ru/20240322/846608339.html
МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов" - 22.03.2024, ПРАЙМ
МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"
МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:20+0300
2024-03-22T23:20+0300
2024-03-22T23:20+0300
происшествия
россия
теракт
мчс
крокус сити холл
москва
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607663_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_3d4673aa61e827a6f0924a9fd724af63.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. "МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. В настоящее время площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
https://1prime.ru/20240322/krokus-846607155.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607663_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_991bf925a8d6032487b2ad0e3d547720.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, теракт, мчс, крокус сити холл, москва, пожар
Происшествия, РОССИЯ, теракт, МЧС, Крокус сити холл, МОСКВА, пожар
МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.
"МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. В настоящее время площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.
По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.