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Теракт в Москве похож на методы одной мировой державы, заявил Вучич
Теракт в Москве похож на методы одной мировой державы, заявил Вучич - 22.03.2024, ПРАЙМ
Теракт в Москве похож на методы одной мировой державы, заявил Вучич
Теракт в пятницу в Подмосковье похож на методы одного государства, не назвав страны, о которой идет речь. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:49+0300
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2024-03-22T23:49+0300
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БЕЛГРАД, 22 мар — ПРАЙМ. Теракт в пятницу в Подмосковье похож на методы одного государства, не назвав страны, о которой идет речь. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в телеэфире TV Prva."Седьмого марта посольство США в России призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит. что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий", — заявил Вучич.Президент Сербии добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.Ранее президент Сербии выразил руководству России и ее гражданам соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в Крокус-Сити на 9.00 (11.00 мск). Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
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россия, сербия, александр вучич
Происшествия, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич
Теракт в Москве похож на методы одной мировой державы, заявил Вучич
Вучич: теракт в Москве похож на методы одной мировой державы
БЕЛГРАД, 22 мар — ПРАЙМ. Теракт в пятницу в Подмосковье похож на методы одного государства, не назвав страны, о которой идет речь. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в телеэфире TV Prva.
"Седьмого марта посольство США в России призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит. что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий", — заявил Вучич.
Президент Сербии добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.
Ранее президент Сербии выразил руководству России и ее гражданам соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в Крокус-Сити на 9.00 (11.00 мск).
Евросоюз осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования гражданам
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.