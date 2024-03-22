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Песков: абсурдно считать, что замороженные активы никому не принадлежат

Песков: абсурдно считать, что замороженные активы никому не принадлежат - 22.03.2024, ПРАЙМ

Песков: абсурдно считать, что замороженные активы никому не принадлежат

У заблокированных российских активов есть владельцы, абсурдно говорить, что они ничьи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:26+0300

2024-03-22T13:26+0300

2024-03-22T13:26+0300

экономика

замороженные российские активы

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. У заблокированных российских активов есть владельцы, абсурдно говорить, что они ничьи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Крмеля в пятницу, 22 марта, пообщался с журналистами. Ему задали вопросы, знает ли Москва о выступлении западных банков против предложений Евросоюза по использованию активов, и готова ли Россия ответить."Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов. И считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно", - сказал Песков.По его словам, такое решение, если будет принято, возымеет серьезные последствия.Он также подчеркнул, что принятие подобных решений повлечет очень серьезные последствия для всех, кто в этом участвовал. Любые кредитные организации понимают катастрофические последствия этих мер.Ранее 21 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов, замороженных на территории стран Запада, никому не принадлежат.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель внес на рассмотрение Евросоюза предложение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на военную помощь Украине. Лидеры ЕС обсудили идею на саммите 21-22 марта, однако не смогли принять соответствующее решение.

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замороженные российские активы, дмитрий песков, олаф шольц