Хороший знак для рынка. От распродаж ничего не осталось
Хороший знак для рынка. От распродаж ничего не осталось - 22.03.2024, ПРАЙМ
Хороший знак для рынка. От распродаж ничего не осталось
Индекс Мосбиржи на вечерке закрылся выше 3288 п., прирост +0,6%. От распродаж в начале недели, когда индекс резко падал почти на 2% на фоне поблажек властей к... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T09:38+0300
2024-03-22T09:38+0300
2024-03-22T09:38+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на вечерке закрылся выше 3288 п., прирост +0,6%. От распродаж в начале недели, когда индекс резко падал почти на 2% на фоне поблажек властей к ПИФам, почти ничего не осталось. И это хороший знак. Выкуп просадки говорит о временном навесе продаж за счет технической ребалансировки фондов и наличии инвестиционного спроса, а значит, планка 3300 п. вскоре может быть возвращена. До конца года по-прежнему ожидаем индекс выше 3600 п.Сильнее рынка были акции АФК Система (+4,3%) — готовится сразу два IPO дочек корпорации: МТС-Банка и ГК "Элемент", что повышает стоимость материнской компании. Акции холдинга взлетели на максимумы до 22 февраля 2022 г., 20,4 руб., и есть вариант пойти еще выше. Акции Северстали (+3,2%) также раллировали, и курс 1800 руб. на двухлетних максимумах на фоне высоких дивидендных ожиданий по сталеварам.Слабее рынка были акции Яндекса (-1,7%), но там прошла фиксация после грандиозного ралли от многолетних пиков на 4000 руб. Акции ТКС остаются очень волатильными и вчера просели на 2,6%, тем не менее после возобновления торгов курс сохранился выше, что говорит о переваривании навеса продаж расписок с внешнего контура после редомициляции корпорации. Взгляд на бумаги обеих компаний позитивный — таргеты на конец года 4400 руб. за Яндекс и 5400 руб. у ТКС.А рубль завершает торговую неделю по нулям, и переживания начала недели забыты. Сейчас основной фактор — заседание ЦБ, и через несколько часов узнаем новую ключевую ставку. Наверняка она сохранится на 16%, а это фактор в поддержку нацвалюты, поэтому в ближайшие недели доллар вновь рискует ослабнуть поближе к 90.
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на вечерке закрылся выше 3288 п., прирост +0,6%. От распродаж в начале недели, когда индекс резко падал почти на 2% на фоне поблажек властей к ПИФам, почти ничего не осталось. И это хороший знак. Выкуп просадки говорит о временном навесе продаж за счет технической ребалансировки фондов и наличии инвестиционного спроса, а значит, планка 3300 п. вскоре может быть возвращена. До конца года по-прежнему ожидаем индекс выше 3600 п.
Сильнее рынка были акции АФК Система (+4,3%) — готовится сразу два IPO дочек корпорации: МТС-Банка и ГК "Элемент", что повышает стоимость материнской компании. Акции холдинга взлетели на максимумы до 22 февраля 2022 г., 20,4 руб., и есть вариант пойти еще выше. Акции Северстали (+3,2%) также раллировали, и курс 1800 руб. на двухлетних максимумах на фоне высоких дивидендных ожиданий по сталеварам.
Слабее рынка были акции Яндекса (-1,7%), но там прошла фиксация после грандиозного ралли от многолетних пиков на 4000 руб. Акции ТКС остаются очень волатильными и вчера просели на 2,6%, тем не менее после возобновления торгов курс сохранился выше, что говорит о переваривании навеса продаж расписок с внешнего контура после редомициляции корпорации. Взгляд на бумаги обеих компаний позитивный — таргеты на конец года 4400 руб. за Яндекс и 5400 руб. у ТКС.
А рубль завершает торговую неделю по нулям, и переживания начала недели забыты. Сейчас основной фактор — заседание ЦБ, и через несколько часов узнаем новую ключевую ставку. Наверняка она сохранится на 16%, а это фактор в поддержку нацвалюты, поэтому в ближайшие недели доллар вновь рискует ослабнуть поближе к 90.
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