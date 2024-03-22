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"Серьезный противник". В США наконец кое-что поняли о российской армии
"Серьезный противник". В США наконец кое-что поняли о российской армии - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Серьезный противник". В США наконец кое-что поняли о российской армии
Российская армия способна выдержать трудности, оправится от того, что в других условиях стало бы катастрофой, пишет издание The National Interest. | 22.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российская армия способна выдержать трудности, оправится от того, что в других условиях стало бы катастрофой, пишет издание The National Interest."Российской армии удалось перевернуть ситуацию на Украине. Острая нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, значительно ослабила украинские вооруженные силы. В результате русские укрепляют позиции на востоке Украины и на Донбассе. Ход развития конфликта показывает, что российская армия может выдерживать серьезные трудности в течение длительного времени", — отмечает автор статьи.По мнению издания, устойчивость российского военного компонента обеспечивает компонент политический. Автор предупреждает, что НАТО в случае столкновения придется иметь дело с противником, который оправиться от любой катастрофической ситуации.Кроме того, России удалось ослабить эффект от западных санкций, которые помешали бы вести военные кампании, напоминает TNI.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Вооружения, РОССИЯ, США, ВС РФ, УКРАИНА, СВО, НАТО
"Серьезный противник". В США наконец кое-что поняли о российской армии
TNI: российская армия способна быстро восстанавливаться после неудач
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
Российская армия способна выдержать трудности, оправится от того, что в других условиях стало бы катастрофой, пишет издание The National Interest
.
"Российской армии удалось перевернуть ситуацию на Украине. Острая нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, значительно ослабила украинские вооруженные силы. В результате русские укрепляют позиции на востоке Украины и на Донбассе. Ход развития конфликта показывает, что российская армия может выдерживать серьезные трудности в течение длительного времени", — отмечает автор статьи.
По мнению издания, устойчивость российского военного компонента обеспечивает компонент политический. Автор предупреждает, что НАТО в случае столкновения придется иметь дело с противником, который оправиться от любой катастрофической ситуации.
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Кроме того, России удалось ослабить эффект от западных санкций, которые помешали бы вести военные кампании, напоминает TNI.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.