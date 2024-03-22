https://1prime.ru/20240322/avtodor-846609127.html
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог: службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:35+0300
2024-03-22T23:35+0300
2024-03-22T23:35+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог: службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль, говорится в сообщении госкомпании. "Усилены меры безопасности на всей сети дорог "Автодора". Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах", — отмечается в сообщении. Также в госкомпании попросили автомобилистов с пониманием отнестись к принимаемым мерам. "Автодор" попросил водителей сообщать о любых подозрительных ситуациях на дороге по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112.В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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россия, крокус сити холл, автодор, москва
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, Автодор, МОСКВА
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог
"Автодор" попросил водителей сообщать обо всех подозрительных ситуациях на дороге
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог: службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль, говорится в сообщении госкомпании.
"Усилены меры безопасности на всей сети дорог "Автодора". Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах", — отмечается в сообщении.
Также в госкомпании попросили автомобилистов с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
"Автодор" попросил водителей сообщать о любых подозрительных ситуациях на дороге по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112.
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.