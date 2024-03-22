https://1prime.ru/20240322/avtodor-846609127.html

"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог

"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог

"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог: службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:35+0300

2024-03-22T23:35+0300

2024-03-22T23:35+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог: службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль, говорится в сообщении госкомпании. "Усилены меры безопасности на всей сети дорог "Автодора". Службы транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, вводится дополнительный контроль на дорогах", — отмечается в сообщении. Также в госкомпании попросили автомобилистов с пониманием отнестись к принимаемым мерам. "Автодор" попросил водителей сообщать о любых подозрительных ситуациях на дороге по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112.В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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