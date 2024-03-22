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Туристов на Бали проверят на уплату сбора с помощью "щенячьего патруля" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Туристов на Бали проверят на уплату сбора с помощью "щенячьего патруля"
Туристов на Бали проверят на уплату сбора с помощью "щенячьего патруля" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Туристов на Бали проверят на уплату сбора с помощью "щенячьего патруля"
Власти индонезийского острова Бали запустили "щенячий патруль" – полицейские возьмут с собой собак в популярные у туристов места, чтобы проверять, заплатили ли... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T18:40+0300
2024-03-22T18:40+0300
индонезия
туристический сбор
полиция
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Власти индонезийского острова Бали запустили "щенячий патруль" – полицейские возьмут с собой собак в популярные у туристов места, чтобы проверять, заплатили ли гости острова введенный недавно туристический сбор, сообщает портал Bali Sun. Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранцев 14 февраля, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Новое правило действует уже пять недель, однако, по оценке портала, далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор, а в аэропорте Денпасара отсутствует обязательная система проверки. "Проверки будут проводиться начиная со следующей недели, а точнее 26 марта 2024 года. Мы нацелимся на туристические достопримечательности на Бали, включая Улувату, Танах Лот, Улун Дану Бератан, а также Тампаксиринг", – заявил глава департамента туризма Бали Тьок Багус Пемаюн. Уточняется, что туристическую полицию будут сопровождать "четвероногие талисманы"— щенки балийской породы Кинтамани. "Эти щенки готовы стать "друзьями туристов" и выступить как повод завязать беседу. Как правило, они помогают сделать взаимодействие полиции с туристами более беззаботным", – отметил портал. По его словам, с момента запуска программы только 40% прибывших иностранных туристов оплатили налог. Департамент туризма Бали подтвердил, что выборочные проверки туристов будут проводиться на подъезде к туристическим достопримечательностям в Улувату и Тампаксиринге и их окрестностях, а также в Танах Лоте и Улун Дану Бератан. При выборочных проверках туристам потребуется предъявить ваучер на туристический налог, который они получат по электронной почте после оплаты. Невыполнение этого требования приведет к тому, что туристам будет предложено заплатить туристический налог на месте, при этом штрафы за неуплату пока не объявлены. Тем не менее власти Бали рекомендуют туристам платить туристический налог как можно раньше, чтобы избежать каких-либо задержек. Сбор распространяется на туристов, прибывающих на Бали как из-за границы, так и из других индонезийских провинций. Платят сбор все путешественники, независимо от их возраста. Исключение могут составлять обладатели "золотой" индонезийской визы, а также таких категорий виз, как дипломатические, официальные и студенческие. Временным резидентам Индонезии платить сбор также не нужно.
https://1prime.ru/20240312/tourism-846219404.html
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индонезия, туристический сбор, полиция
ИНДОНЕЗИЯ, туристический сбор, полиция
18:40 22.03.2024
 
Туристов на Бали проверят на уплату сбора с помощью "щенячьего патруля"

Bali Sun: туристов на Бали проверят на уплату сбора с помощью полицейских и щенков

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк#Отдых на Бали
#Отдых на Бали - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Власти индонезийского острова Бали запустили "щенячий патруль" – полицейские возьмут с собой собак в популярные у туристов места, чтобы проверять, заплатили ли гости острова введенный недавно туристический сбор, сообщает портал Bali Sun.
Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранцев 14 февраля, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Новое правило действует уже пять недель, однако, по оценке портала, далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор, а в аэропорте Денпасара отсутствует обязательная система проверки.
"Проверки будут проводиться начиная со следующей недели, а точнее 26 марта 2024 года. Мы нацелимся на туристические достопримечательности на Бали, включая Улувату, Танах Лот, Улун Дану Бератан, а также Тампаксиринг", – заявил глава департамента туризма Бали Тьок Багус Пемаюн.
Уточняется, что туристическую полицию будут сопровождать "четвероногие талисманы"— щенки балийской породы Кинтамани.
"Эти щенки готовы стать "друзьями туристов" и выступить как повод завязать беседу. Как правило, они помогают сделать взаимодействие полиции с туристами более беззаботным", – отметил портал.
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По его словам, с момента запуска программы только 40% прибывших иностранных туристов оплатили налог.
Департамент туризма Бали подтвердил, что выборочные проверки туристов будут проводиться на подъезде к туристическим достопримечательностям в Улувату и Тампаксиринге и их окрестностях, а также в Танах Лоте и Улун Дану Бератан.
При выборочных проверках туристам потребуется предъявить ваучер на туристический налог, который они получат по электронной почте после оплаты. Невыполнение этого требования приведет к тому, что туристам будет предложено заплатить туристический налог на месте, при этом штрафы за неуплату пока не объявлены.
Тем не менее власти Бали рекомендуют туристам платить туристический налог как можно раньше, чтобы избежать каких-либо задержек.
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Сбор распространяется на туристов, прибывающих на Бали как из-за границы, так и из других индонезийских провинций. Платят сбор все путешественники, независимо от их возраста. Исключение могут составлять обладатели "золотой" индонезийской визы, а также таких категорий виз, как дипломатические, официальные и студенческие. Временным резидентам Индонезии платить сбор также не нужно.
 
ИНДОНЕЗИЯтуристический сборполиция
 
 
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