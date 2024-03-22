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Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке
Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:02+0300
2024-03-22T12:02+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 65 копеек, до 92,71 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,77 рубля, евро – 18 копеек, до 100,27 рубля.Доллар удерживается выше 92,5 рубля, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка."В целом же, продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров перед пиком уплаты налогов. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 рубля по доллару сохранит свою актуальность и в пятницу. Ждем новых попыток курса доллара уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров", - добавляет он.Курс доллара в пятницу будет колебаться в диапазоне 91,3-93,3 рубля, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока он держится ниже 93,3 рубля, сохраняется потенциал падения доллара до 90,5 рубля на фоне налогового периода и валютных интервенций ЦБ РФ", - добавляет он.
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Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Новости
12:02 22.03.2024
 
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке

МосБиржа: рубль снижается перед решением Банка России по ключевой ставке

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 65 копеек, до 92,71 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,77 рубля, евро – 18 копеек, до 100,27 рубля.
Доллар удерживается выше 92,5 рубля, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"В целом же, продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров перед пиком уплаты налогов. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 рубля по доллару сохранит свою актуальность и в пятницу. Ждем новых попыток курса доллара уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров", - добавляет он.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ
05:24
Курс доллара в пятницу будет колебаться в диапазоне 91,3-93,3 рубля, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока он держится ниже 93,3 рубля, сохраняется потенциал падения доллара до 90,5 рубля на фоне налогового периода и валютных интервенций ЦБ РФ", - добавляет он.
 
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