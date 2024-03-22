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Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке

Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ

Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке

Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T12:02+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 65 копеек, до 92,71 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,77 рубля, евро – 18 копеек, до 100,27 рубля.Доллар удерживается выше 92,5 рубля, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка."В целом же, продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров перед пиком уплаты налогов. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 рубля по доллару сохранит свою актуальность и в пятницу. Ждем новых попыток курса доллара уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров", - добавляет он.Курс доллара в пятницу будет колебаться в диапазоне 91,3-93,3 рубля, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока он держится ниже 93,3 рубля, сохраняется потенциал падения доллара до 90,5 рубля на фоне налогового периода и валютных интервенций ЦБ РФ", - добавляет он.

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