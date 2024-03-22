https://1prime.ru/20240322/bank-846572099.html
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке
Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:02+0300
2024-03-22T12:02+0300
2024-03-22T12:02+0300
банк россии
россия
ставка банка россии
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0922686d5a7f16431e06c9d8f9600d7b.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 65 копеек, до 92,71 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,77 рубля, евро – 18 копеек, до 100,27 рубля.Доллар удерживается выше 92,5 рубля, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка."В целом же, продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров перед пиком уплаты налогов. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 рубля по доллару сохранит свою актуальность и в пятницу. Ждем новых попыток курса доллара уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров", - добавляет он.Курс доллара в пятницу будет колебаться в диапазоне 91,3-93,3 рубля, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока он держится ниже 93,3 рубля, сохраняется потенциал падения доллара до 90,5 рубля на фоне налогового периода и валютных интервенций ЦБ РФ", - добавляет он.
https://1prime.ru/20240322/stavka-846560997.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3806d5097693cdc32cce3f8c5c63ded9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставка банка россии, новости
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Новости
Курс рубля снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке
МосБиржа: рубль снижается перед решением Банка России по ключевой ставке
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается против доллара, евро и юаня на фоне ожидания игроками сегодняшнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 65 копеек, до 92,71 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,77 рубля, евро – 18 копеек, до 100,27 рубля.
Доллар удерживается выше 92,5 рубля, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"В целом же, продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, учитывая вероятное сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров перед пиком уплаты налогов. Рассчитываем, что диапазон 91,5-93 рубля по доллару сохранит свою актуальность и в пятницу. Ждем новых попыток курса доллара уйти ниже, закрепление на более низких уровнях по-прежнему зависит от экспортеров", - добавляет он.
Аналитики высказали прогноз по ключевой ставке ЦБ
Курс доллара в пятницу будет колебаться в диапазоне 91,3-93,3 рубля, рассчитывает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока он держится ниже 93,3 рубля, сохраняется потенциал падения доллара до 90,5 рубля на фоне налогового периода и валютных интервенций ЦБ РФ", - добавляет он.