https://1prime.ru/20240322/bank-846575686.html
Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы
Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы - 22.03.2024, ПРАЙМ
Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы
Новая антифрод-система от МТС, с помощью которой отечественные банки в режиме реального времени смогут распознавать телефонных мошенников, предостерегая... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:03+0300
2024-03-22T13:03+0300
2024-03-22T13:04+0300
россия
банки
мошенники
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/20/767102072_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3c4b969999e888264730fbbc6db223c6.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новая антифрод-система от МТС, с помощью которой отечественные банки в режиме реального времени смогут распознавать телефонных мошенников, предостерегая клиентов, появилась в России, сообщила компания. "ПАО "МТС" ... сообщает о запуске решения для борьбы с телефонными мошенниками. Новая антифрод-платформа позволяет банкам в режиме реального времени получать информацию о подозрительных действиях, основанных на почти ста различных факторах. С помощью сервиса МТС точность определения мошеннических действий увеличилась на 45%", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным Банка России, в прошлом году объем похищенных мошенниками средств в стране вырос до 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Сервис позволит банкам сократить число мошеннических инцидентов - оформление кредитов, перевод денежных средств, кража персональных данных клиентов - с помощью методов социальной инженерии. По словам оператора, сейчас система тестируется в нескольких банках. Там объяснили, что система маркирует для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент анализируется системой в разрезе двух моделей. Так, первая модель составляет профиль клиента на основе его действий, используя десятки признаков, а вторая - анализирует в режиме реального времени поток событий, звонков и смс, выявляя "различного рода шаблоны", которые используют мошенники. Ранее "Мегафон" поделился с РИА Новости, что участвует в пилотном проекте нового информационного взаимодействия, который подразумевает расширение сотрудничества между ЦБ РФ, банками и операторами связи с целью борьбы с телефонными мошенниками. В свою очередь Tele2 сообщил, что пока не получал официального приглашения участвовать в проекте, но готов к любому взаимодействию, а в "Билайне" отметили, что компания уже начала сотрудничество с некоторыми крупными банками, а также компаниями из сферы IT и кибербезопасности.
https://1prime.ru/20240311/golos-846077050.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/20/767102072_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0eb063c3479f5519f0e4ff8b35020ac5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, мошенники, новости
РОССИЯ, Банки, мошенники, Новости
Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы
Банки смогут вычислять телефонных мошенников благодаря новой российской платформе от МТС
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новая антифрод-система от МТС, с помощью которой отечественные банки в режиме реального времени смогут распознавать телефонных мошенников, предостерегая клиентов, появилась в России, сообщила компания.
"ПАО "МТС" ... сообщает о запуске решения для борьбы с телефонными мошенниками. Новая антифрод-платформа позволяет банкам в режиме реального времени получать информацию о подозрительных действиях, основанных на почти ста различных факторах. С помощью сервиса МТС точность определения мошеннических действий увеличилась на 45%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным Банка России, в прошлом году объем похищенных мошенниками средств в стране вырос до 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Сервис позволит банкам сократить число мошеннических инцидентов - оформление кредитов, перевод денежных средств, кража персональных данных клиентов - с помощью методов социальной инженерии. По словам оператора, сейчас система тестируется в нескольких банках.
Мошенники выманивают образцы голосов россиян: как не попасться на уловку
Там объяснили, что система маркирует для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент анализируется системой в разрезе двух моделей. Так, первая модель составляет профиль клиента на основе его действий, используя десятки признаков, а вторая - анализирует в режиме реального времени поток событий, звонков и смс, выявляя "различного рода шаблоны", которые используют мошенники.
Ранее "Мегафон" поделился с РИА Новости, что участвует в пилотном проекте нового информационного взаимодействия, который подразумевает расширение сотрудничества между ЦБ РФ, банками и операторами связи с целью борьбы с телефонными мошенниками. В свою очередь Tele2 сообщил, что пока не получал официального приглашения участвовать в проекте, но готов к любому взаимодействию, а в "Билайне" отметили, что компания уже начала сотрудничество с некоторыми крупными банками, а также компаниями из сферы IT и кибербезопасности.