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Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы

Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы - 22.03.2024, ПРАЙМ

Банки смогут вычислять телефонных мошенников с помощью новой платформы

Новая антифрод-система от МТС, с помощью которой отечественные банки в режиме реального времени смогут распознавать телефонных мошенников, предостерегая... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:03+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Новая антифрод-система от МТС, с помощью которой отечественные банки в режиме реального времени смогут распознавать телефонных мошенников, предостерегая клиентов, появилась в России, сообщила компания. "ПАО "МТС" ... сообщает о запуске решения для борьбы с телефонными мошенниками. Новая антифрод-платформа позволяет банкам в режиме реального времени получать информацию о подозрительных действиях, основанных на почти ста различных факторах. С помощью сервиса МТС точность определения мошеннических действий увеличилась на 45%", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным Банка России, в прошлом году объем похищенных мошенниками средств в стране вырос до 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Сервис позволит банкам сократить число мошеннических инцидентов - оформление кредитов, перевод денежных средств, кража персональных данных клиентов - с помощью методов социальной инженерии. По словам оператора, сейчас система тестируется в нескольких банках. Там объяснили, что система маркирует для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент анализируется системой в разрезе двух моделей. Так, первая модель составляет профиль клиента на основе его действий, используя десятки признаков, а вторая - анализирует в режиме реального времени поток событий, звонков и смс, выявляя "различного рода шаблоны", которые используют мошенники. Ранее "Мегафон" поделился с РИА Новости, что участвует в пилотном проекте нового информационного взаимодействия, который подразумевает расширение сотрудничества между ЦБ РФ, банками и операторами связи с целью борьбы с телефонными мошенниками. В свою очередь Tele2 сообщил, что пока не получал официального приглашения участвовать в проекте, но готов к любому взаимодействию, а в "Билайне" отметили, что компания уже начала сотрудничество с некоторыми крупными банками, а также компаниями из сферы IT и кибербезопасности.

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россия, банки, мошенники, новости