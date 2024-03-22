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Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ

Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ

Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ

Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:36+0300

2024-03-22T13:36+0300

2024-03-22T13:51+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на то, что в текущем квартале российская экономика продолжает быстро расти, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров."Оперативные индикаторы указывают на то, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений", - говорится в сообщении регулятора.Регулятор также отмечает, что данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса."Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - также указано в сообщении.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 14 марта заявлял, что рост экономики страны в первый месяц 2024 года достиг 4,6 процента. Как напомнил глава государства, показатель за прошлый год составил 3,6 процента

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россия, новости