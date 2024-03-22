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ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке
Банк России вновь повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке: возвращение инфляции к цели предполагают продолжительный период поддержания жестких... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:44+0300
2024-03-22T13:56+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России вновь повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке: возвращение инфляции к цели предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В феврале, когда он поставил ужесточение политики на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. "Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавили в ЦБ.
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россия, новости, ставка
Банк России, РОССИЯ, Новости, ставка
13:44 22.03.2024 (обновлено: 13:56 22.03.2024)
 
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке про продолжительный период жесткости

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России вновь повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке: возвращение инфляции к цели предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В феврале, когда он поставил ужесточение политики на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Рубль не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
13:37
"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавили в ЦБ.
 
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