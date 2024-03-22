https://1prime.ru/20240322/bank-846578329.html

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ставке

Банк России вновь повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке: возвращение инфляции к цели предполагают продолжительный период поддержания жестких... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:44+0300

2024-03-22T13:44+0300

2024-03-22T13:56+0300

банк россии

россия

новости

ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России вновь повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке: возвращение инфляции к цели предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В феврале, когда он поставил ужесточение политики на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. "Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавили в ЦБ.

https://1prime.ru/20240322/846578042.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новости, ставка