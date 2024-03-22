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Набиуллина раскрыла, когда ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки
Набиуллина раскрыла, когда ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки - 22.03.2024, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, когда ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки
Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... | 22.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.Сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались, добавила Набиуллина."У нас во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне, другие альтернативы предметно не обсуждались. Мы более подробно обсуждали возможную траекторию ставки и сигнал по ставке, потому что были и те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер, но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски", - заявила Набиуллина.
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Набиуллина раскрыла, когда ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались, добавила Набиуллина.
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"У нас во время обсуждения сложился широкий консенсус по поводу необходимости сохранения ставки на нынешнем уровне, другие альтернативы предметно не обсуждались. Мы более подробно обсуждали возможную траекторию ставки и сигнал по ставке, потому что были и те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер, но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски", - заявила Набиуллина.