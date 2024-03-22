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Набиуллина объяснила работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков

Набиуллина объяснила работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков - 22.03.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков

Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:33+0300

2024-03-22T15:33+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается отзыва лицензий (у российских банков – ред.), наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии – это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа", – сказала она."Это точечные решения. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было. Если случаются ситуации, когда банк не исправляет свое положение – либо это связано с недостаточностью капитала, либо таким массовым масштабным увеличением сомнительных операций – мы принимаем эти решения", - добавила она.

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