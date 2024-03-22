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ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки
ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ей неизвестно о финальном решении по продлению указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами после 30 | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:40+0300
2024-03-22T15:49+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ей неизвестно о финальном решении по продлению указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами после 30 апреля."Нет, мне об этом неизвестно. Вы нашу позицию знаете, я ее, наверное, не буду повторять", - заявила она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли уже финальное решение о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки.Ранее Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса были от повышения ключевой ставки и ужесточения ДКП.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление.
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россия, валютная выручка, новости
Банк России, РОССИЯ, валютная выручка, Новости
15:40 22.03.2024 (обновлено: 15:49 22.03.2024)
 
ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки

Набиуллина о продлении указа о продаже валютной выручки: мне об этом неизвестно

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ей неизвестно о финальном решении по продлению указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами после 30 апреля.
"Нет, мне об этом неизвестно. Вы нашу позицию знаете, я ее, наверное, не буду повторять", - заявила она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли уже финальное решение о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки.
Ранее Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса были от повышения ключевой ставки и ужесточения ДКП.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление.
 
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