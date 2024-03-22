https://1prime.ru/20240322/bank-846586328.html

ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки

ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ высказался о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ей неизвестно о финальном решении по продлению указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами после 30 | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:40+0300

2024-03-22T15:40+0300

2024-03-22T15:49+0300

банк россии

россия

валютная выручка

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/16/842141621_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_a1947769142f72f2988a2db42402fdb5.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ей неизвестно о финальном решении по продлению указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами после 30 апреля."Нет, мне об этом неизвестно. Вы нашу позицию знаете, я ее, наверное, не буду повторять", - заявила она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли уже финальное решение о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки.Ранее Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса были от повышения ключевой ставки и ужесточения ДКП.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валютная выручка, новости