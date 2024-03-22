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ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях
Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:04+0300
2024-03-22T16:04+0300
2024-03-22T16:23+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров."Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина."И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.
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россия, платежные переводы, новости
Банк России, РОССИЯ, платежные переводы, Новости
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях
Набиуллина: ЦБ видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина.
ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева в экономике, заявила Набиуллина
"И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.