Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240322/bank-846588802.html
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях
Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:04+0300
2024-03-22T16:23+0300
банк россии
россия
платежные переводы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83039/94/830399400_0:166:2889:1791_1920x0_80_0_0_c51468d385e1b25ce02ab9094736b87c.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров."Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина."И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.
https://1prime.ru/20240322/846589682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83039/94/830399400_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_954b15b087531445a9a25817db639bb3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, платежные переводы, новости
Банк России, РОССИЯ, платежные переводы, Новости
16:04 22.03.2024 (обновлено: 16:23 22.03.2024)
 
ЦБ оценил рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях

Набиуллина: ЦБ видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Э. Набиуллина по итогам заседания Совета директоров
Председатель Банка России Э. Набиуллина по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных операциях, будет анализировать и при необходимости примет меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Что касается рекомендаций по переводам. Это связано с нашей работой по борьбе с подозрительными, сомнительными операциями. Мы видим в последнее время, что действительно, несмотря на общее снижение объемов сомнительных операций, выросла роль такого канала, как p2p (переводы между физлицами - ред.), переводы в этих сомнительных операциях, платежи", - сказала Набиуллина.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева в экономике, заявила Набиуллина
16:12
"И в связи с этим были направлены рекомендации банкам, что они должны делать, как идентифицировать платежи, какую работу проводить. Будем анализировать, как она проводится и при необходимости принимать дополнительные меры", - отметила она.
 
Банк РоссииРОССИЯплатежные переводыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала