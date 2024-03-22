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Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России
Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России
Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в Евросоюзе пошлин на зерно из России необходимо учесть интересы потребителей в мире. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T06:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в Евросоюзе пошлин на зерно из России необходимо учесть интересы потребителей в мире. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита заявила, что предложила ограничить импорт в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии. "Надо сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу, но другой приоритет заключается в том, чтобы те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему. Сбалансировать это будет очень сложно, но это не невозможно", - отметил премьер Бельгии. По его словам, обсуждение ситуации на рынке зерна, поставок из России и Украины продолжится в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в Евросоюзе на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Как заявлялось, такой шаг может привести к повышению цен по меньшей мере на 50%. Ранее в ЕС заявляли, что не намерены вводить санкции против экспорта сельскохозяйственной продукции из России из опасений негативного влияния на мировой рынок продовольствия в целом и экономически неблагополучные страны, сильно зависящие от российских поставок. В Европе на протяжении нескольких лет продолжаются фермерские протесты. Первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году акции уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
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бельгия, россия, белоруссия, зерно, санкции против рф
Экономика, БЕЛЬГИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, зерно, санкции против РФ
Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России
Бельгия предложила "подумать о потребителях" при введении в ЕС пошлин на зерно из России
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в Евросоюзе пошлин на зерно из России необходимо учесть интересы потребителей в мире.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита заявила, что предложила ограничить импорт в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии.
"Надо сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу, но другой приоритет заключается в том, чтобы те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему. Сбалансировать это будет очень сложно, но это не невозможно", - отметил премьер Бельгии.
Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии
По его словам, обсуждение ситуации на рынке зерна, поставок из России и Украины продолжится в пятницу.
Ранее СМИ сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в Евросоюзе на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Как заявлялось, такой шаг может привести к повышению цен по меньшей мере на 50%. Ранее в ЕС заявляли, что не намерены вводить санкции против экспорта сельскохозяйственной продукции из России из опасений негативного влияния на мировой рынок продовольствия в целом и экономически неблагополучные страны, сильно зависящие от российских поставок.
В Европе на протяжении нескольких лет продолжаются фермерские протесты. Первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году акции уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.