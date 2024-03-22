https://1prime.ru/20240322/belgiya-846562018.html

Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России

Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Бельгия прокомментировала планы ввести пошлины на зерно из России

Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в Евросоюзе пошлин на зерно из России необходимо учесть интересы потребителей в мире. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T06:13+0300

2024-03-22T06:13+0300

2024-03-22T06:14+0300

экономика

бельгия

россия

белоруссия

зерно

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/33/841473356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d6c5140db9a55ff052f8decca5711c2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что при увеличении в Евросоюзе пошлин на зерно из России необходимо учесть интересы потребителей в мире. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита заявила, что предложила ограничить импорт в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии. "Надо сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу, но другой приоритет заключается в том, чтобы те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему. Сбалансировать это будет очень сложно, но это не невозможно", - отметил премьер Бельгии. По его словам, обсуждение ситуации на рынке зерна, поставок из России и Украины продолжится в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в Евросоюзе на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Как заявлялось, такой шаг может привести к повышению цен по меньшей мере на 50%. Ранее в ЕС заявляли, что не намерены вводить санкции против экспорта сельскохозяйственной продукции из России из опасений негативного влияния на мировой рынок продовольствия в целом и экономически неблагополучные страны, сильно зависящие от российских поставок. В Европе на протяжении нескольких лет продолжаются фермерские протесты. Первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В прошлом году акции уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Помимо "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию, которые установились в результате ввоза товаров из Украины, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://1prime.ru/20240322/zakharova-846561903.html

бельгия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия, россия, белоруссия, зерно, санкции против рф