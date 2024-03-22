https://1prime.ru/20240322/benzin-846591143.html
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок - 22.03.2024, ПРАЙМ
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок
Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:47+0300
2024-03-22T16:47+0300
2024-03-22T17:15+0300
энергетика
россия
бензин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России."По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.Стоимость топлива для аграриев в России с началом полевых работ не должна превышать рыночные показатели, добавили в правительстве."Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели. Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле правительства", - говорится в сообщении кабмина по итогам штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
https://1prime.ru/20240322/energy-846571373.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бензин, новости
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, Новости
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок
Правительство: поставки бензина на внутренний рынок выросли на 13 тысяч тонн в сутки
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России.
"По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.
Стоимость топлива для аграриев в России с началом полевых работ не должна превышать рыночные показатели, добавили в правительстве.
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
"Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели. Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле правительства", - говорится в сообщении кабмина по итогам штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.