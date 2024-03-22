https://1prime.ru/20240322/benzin-846591143.html

Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок

Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок - 22.03.2024, ПРАЙМ

Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок

Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки,... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:47+0300

2024-03-22T16:47+0300

2024-03-22T17:15+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России."По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.Стоимость топлива для аграриев в России с началом полевых работ не должна превышать рыночные показатели, добавили в правительстве."Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели. Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле правительства", - говорится в сообщении кабмина по итогам штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

https://1prime.ru/20240322/energy-846571373.html

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россия, бензин, новости