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Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок - 22.03.2024, ПРАЙМ
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок
Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки,... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:47+0300
2024-03-22T17:15+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России."По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.Стоимость топлива для аграриев в России с началом полевых работ не должна превышать рыночные показатели, добавили в правительстве."Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели. Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле правительства", - говорится в сообщении кабмина по итогам штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
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россия, бензин, новости
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, Новости
16:47 22.03.2024 (обновлено: 17:15 22.03.2024)
 
Правительство оценило рост поставок бензина на внутренний рынок

Правительство: поставки бензина на внутренний рынок выросли на 13 тысяч тонн в сутки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Поставки бензина на внутренний рынок России в марте по отношению к февралю выросли на 13 тысяч тонн в сутки, дизтоплива - на 15,5 тысячи тонн в сутки, сообщается на сайте правительства России.
"По данным Минэнерго, объем поставки бензина и дизельного топлива в марте на внутренний рынок по отношению к февралю 2024 года вырос на 13 тысяч тонн в сутки и 15,5 тысячи тонн в сутки соответственно", – говорится в сообщении.
Стоимость топлива для аграриев в России с началом полевых работ не должна превышать рыночные показатели, добавили в правительстве.
Бензовоз на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
11:53
"Цены для сельхозпроизводителей на топливо с началом весенних полевых работ не должны превышать рыночные показатели. Ситуация с приоритетным обеспечением внутреннего рынка и динамикой цен на топливо продолжит находиться на контроле правительства", - говорится в сообщении кабмина по итогам штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
 
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