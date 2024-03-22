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Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей - 22.03.2024, ПРАЙМ
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей
Супругов Елену и Алексея Блиновских обвинили в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Об этом говорится в публикации Следственного... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:54+0300
2024-03-22T15:54+0300
налоги
елена блиновская
следственный комитет
россия
неуплата налогов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Супругов Елену и Алексея Блиновских обвинили в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Об этом говорится в публикации Следственного комитета России в Telegram.По данным следствия, блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов в на сумму 906 миллионов рублей."Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей", - отмечается в сообщении.Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказывала агентству РИА Новости, что блогеру предъявили обвинение в окончательной редакции.
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елена блиновская, следственный комитет, россия, неуплата налогов
Налоги, Елена Блиновская, Следственный комитет, РОССИЯ, неуплата налогов
15:54 22.03.2024
 
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей

СК: Блиновских обвинили в легализации 706 из 906 млн руб, сокрытых от налогов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Супругов Елену и Алексея Блиновских обвинили в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Об этом говорится в публикации Следственного комитета России в Telegram.
По данным следствия, блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов в на сумму 906 миллионов рублей.
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
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"Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей", - отмечается в сообщении.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказывала агентству РИА Новости, что блогеру предъявили обвинение в окончательной редакции.
 
НалогиЕлена БлиновскаяСледственный комитетРОССИЯнеуплата налогов
 
 
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