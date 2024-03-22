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Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник

Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник - 22.03.2024, ПРАЙМ

Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник

Ритейлер Chanel не отказывается от аренды своих бутиков в России, информация о расторжении договоров могла касаться помещений в торговых центрах, сообщил РИА... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:00+0300

2024-03-22T13:00+0300

2024-03-22T13:00+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ритейлер Chanel не отказывается от аренды своих бутиков в России, информация о расторжении договоров могла касаться помещений в торговых центрах, сообщил РИА Новости источник на рынке. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила о том, что Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети. "Выход Chanel из договоров пока остается слухом. Возможно, речь идет о расторжении договоров в торговых центрах, где бренд был представлен в формате косметических бутиков, если таких выходов не было ранее", - заявил он. Так, например, по словам собеседника агентства, флагманский бутик на Петровке в Москве "пока остается под договором". В марте 2022 года модные дома и группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о временном закрытии своих бутиков в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда, новости