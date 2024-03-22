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Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник
Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник - 22.03.2024, ПРАЙМ
Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник
Ритейлер Chanel не отказывается от аренды своих бутиков в России, информация о расторжении договоров могла касаться помещений в торговых центрах, сообщил РИА... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:00+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ритейлер Chanel не отказывается от аренды своих бутиков в России, информация о расторжении договоров могла касаться помещений в торговых центрах, сообщил РИА Новости источник на рынке. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила о том, что Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети. "Выход Chanel из договоров пока остается слухом. Возможно, речь идет о расторжении договоров в торговых центрах, где бренд был представлен в формате косметических бутиков, если таких выходов не было ранее", - заявил он. Так, например, по словам собеседника агентства, флагманский бутик на Петровке в Москве "пока остается под договором". В марте 2022 года модные дома и группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о временном закрытии своих бутиков в России.
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аренда, новости
Chanel не отказывается от аренды бутиков в России, заявил источник
Источник: ритейлер Chanel не отказывается от аренды бутиков в России
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ритейлер Chanel не отказывается от аренды своих бутиков в России, информация о расторжении договоров могла касаться помещений в торговых центрах, сообщил РИА Новости источник на рынке.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила о том, что Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети.
"Выход Chanel из договоров пока остается слухом. Возможно, речь идет о расторжении договоров в торговых центрах, где бренд был представлен в формате косметических бутиков, если таких выходов не было ранее", - заявил он. Так, например, по словам собеседника агентства, флагманский бутик на Петровке в Москве "пока остается под договором".
В марте 2022 года модные дома и группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о временном закрытии своих бутиков в России.