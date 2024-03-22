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"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ

"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ

"Черные лебеди" в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься в зависимости от значимости неожиданных событий, сообщила глава ЦБ... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:46+0300

2024-03-22T15:46+0300

2024-03-22T15:46+0300

банк россии

черный лебедь

россия

экономика рф

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. "Черные лебеди" в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься в зависимости от значимости неожиданных событий, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается "черных лебедей" - они всегда могут быть, но у нас есть базовый прогноз, если будут какие-то риски, шоки (мы всегда про риски говорим, могут быть и те, и другие), конечно, в зависимости от значимости таких неожиданных событий, мы будем смотреть, какие решения нужно будет принимать", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке. "Черный лебедь" - неожиданное, трудно прогнозируемое событие, имеющее сильное влияние на финансовый рынок.

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черный лебедь, россия, экономика рф, эльвира набиуллина