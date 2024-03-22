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"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ
"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ
"Черные лебеди" в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься в зависимости от значимости неожиданных событий, сообщила глава ЦБ... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:46+0300
2024-03-22T15:46+0300
банк россии
черный лебедь
россия
экономика рф
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. "Черные лебеди" в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься в зависимости от значимости неожиданных событий, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается "черных лебедей" - они всегда могут быть, но у нас есть базовый прогноз, если будут какие-то риски, шоки (мы всегда про риски говорим, могут быть и те, и другие), конечно, в зависимости от значимости таких неожиданных событий, мы будем смотреть, какие решения нужно будет принимать", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке. "Черный лебедь" - неожиданное, трудно прогнозируемое событие, имеющее сильное влияние на финансовый рынок.
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черный лебедь, россия, экономика рф, эльвира набиуллина
Банк России, черный лебедь, РОССИЯ, экономика РФ, Эльвира Набиуллина
15:46 22.03.2024
 
"Черные лебеди" в экономике всегда могут быть, считает глава ЦБ

Набиуллина: "черные лебеди" в российской экономике всегда могут быть

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЧерные лебеди
Черные лебеди - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. "Черные лебеди" в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься в зависимости от значимости неожиданных событий, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается "черных лебедей" - они всегда могут быть, но у нас есть базовый прогноз, если будут какие-то риски, шоки (мы всегда про риски говорим, могут быть и те, и другие), конечно, в зависимости от значимости таких неожиданных событий, мы будем смотреть, какие решения нужно будет принимать", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
"Черный лебедь" - неожиданное, трудно прогнозируемое событие, имеющее сильное влияние на финансовый рынок.
 
Банк Россиичерный лебедьРОССИЯэкономика РФЭльвира Набиуллина
 
 
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