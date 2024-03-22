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В ЕС утвердят переговорные рамки о членстве для Украины и Молдавии
В ЕС утвердят переговорные рамки о членстве для Украины и Молдавии - 22.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС утвердят переговорные рамки о членстве для Украины и Молдавии
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, которые ранее этим странам были рекомендованы для | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T06:28+0300
2024-03-22T06:28+0300
2024-03-22T06:28+0300
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, которые ранее этим странам были рекомендованы для начала переговоров о членстве в ЕС, а также поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить так называемые "переговорные рамки" и начать их реализацию. "Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ на их пути в ЕС. В развитие разработки проекта переговорных рамок для Украины и Молдавии Евросовет предлагает Совету ЕС в кратчайшие сроки утвердить проект и без промедления начать по нему работать", - говорится в итоговом документе. Также лидеры Евросоюза в четверг согласовали начало переговоров по членству в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в Евросоюз, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в ЕС, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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украина, молдавия
В ЕС утвердят переговорные рамки о членстве для Украины и Молдавии
Лидеры ЕС поручили утвердить переговорные рамки о членстве для Украины и Молдавии
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, которые ранее этим странам были рекомендованы для начала переговоров о членстве в ЕС, а также поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить так называемые "переговорные рамки" и начать их реализацию.
"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ на их пути в ЕС. В развитие разработки проекта переговорных рамок для Украины и Молдавии Евросовет предлагает Совету ЕС в кратчайшие сроки утвердить проект и без промедления начать по нему работать", - говорится в итоговом документе.
Также лидеры Евросоюза в четверг согласовали начало переговоров по членству в ЕС с Боснией и Герцеговиной.
Евросоюз поставит Украине боеприпасы к концу марта
Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в Евросоюз, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в ЕС, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата - лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.