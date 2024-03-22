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Банк "Открытие" выплатит "Аэрофлоту" долг по программе "Аэрофлот-Бонус"

Банк "Открытие" выплатит "Аэрофлоту" долг по программе "Аэрофлот-Бонус" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Банк "Открытие" выплатит "Аэрофлоту" долг по программе "Аэрофлот-Бонус"

Банк "Открытие" по условиям мирового соглашения обязался выплатить "Аэрофлоту" более 175 миллионов рублей задолженности по договору участия в бонусной программе | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T20:29+0300

2024-03-22T20:29+0300

2024-03-22T20:29+0300

экономика

россия

аэрофлот

банк открытие

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Банк "Открытие" по условиям мирового соглашения обязался выплатить "Аэрофлоту" более 175 миллионов рублей задолженности по договору участия в бонусной программе авиакомпании "Аэрофлот-Бонус", следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы. Стороны в июле 2020 года заключили договор, по которому авиаперевозчик обязуется обеспечить участие банка в своей бонусной программе, оказать услуги по продвижению продуктов банка путем привлечения к ним внимания пассажиров, а также начислять мили на счета участников-держателей карт банка. Банк в свою очередь обязался выплачивать "Аэрофлоту" вознаграждение. В судебном акте говорится, что "Открытие" за второй год участия в программе должно было выплатить авиакомпании около 238 миллионов рублей, а выплатило только чуть более 62 миллионов рублей. На сумму долга был предъявлен иск. По условиям мирового соглашения банк обязался перечислить "Аэрофлоту" всю сумму в течение месяца. Суд, как ранее сообщалось, 18 марта прекратил производство по иску "Аэрофлота" к "Открытию" о взыскании более 175 миллионов рублей предположительно в связи с утверждением мирового соглашения, однако условия договоренностей и обстоятельства спора на тот момент не были известны. Исковое заявление поступило в суд сентябре. Стороны почти сразу заявили о возможности мирного урегулирования спора. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в декабре 2022 года продал эту кредитную организацию ВТБ за 340 миллиардов рублей.

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россия, аэрофлот, банк открытие