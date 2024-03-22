https://1prime.ru/20240322/dollar-846519342.html

Мир готовят к смене долларового режима: на биржах что-то знают

Мир готовят к смене долларового режима: на биржах что-то знают - 22.03.2024, ПРАЙМ

Мир готовят к смене долларового режима: на биржах что-то знают

Эпоха "бычьего" доллара заканчивается. Означает ли это, что он больше не будет расти, как раньше, а американские акции начнут корректироваться? И что в такой... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T06:06+0300

2024-03-22T06:06+0300

2024-03-22T06:06+0300

эксклюзив

доллар

дедолларизация

биржи сша

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Эпоха "бычьего" доллара заканчивается. Означает ли это, что он больше не будет расти, как раньше, а американские акции начнут корректироваться? И что в такой ситуации делать инвесторам?Вся сила АмерикиНа днях главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт заявила, что структурные факторы, оказывающие давление на доллар, могут распространиться и на американские акции.“Стоит рассмотреть подготовку к возможной смене режима доллара США”, - сказала Шалетт. – “Ухудшение отношений США с Китаем, отказ от управления кривой доходности в Японии и рост стоимости биткоина и сырьевых товаров указывают на то, что бег валюты может достигнуть своего предела”.Шалетт призвала инвесторов искать за рубежом источники будущих доходов от вложений в акции, чтобы застраховаться от возможной коррекции на американском рынке. Как и ряд других представителей Уолл-стрит, она предостерегает от соблазна сыграть на последнем "бычьем" этапе акций США, хотя американские рынки штурмуют новые высоты.Специалисты все чаще видят нисходящий тренд в американской валют е и предупреждают, что эпоха "бычьего доллара" подходит к концу. Но действительно ли он становится слабее?После Второй мировой войны мировая валютная система была устроена таким образом, что в ней доминировал доллар, напоминает доктор экономических наук, профессор, ректор Государственного университета управления Владимир Строев.Все страны приняли эту систему, стали рассчитываться за экспорт в долларах, брать кредиты в долларах, копить в них государственные валютные резервы, сформировав неограниченный кредит доверия к этой валюте. Привело это к тому, что в периоды глобальных кризисов курс доллара лишь укреплялся.Крупнейшие развивающиеся страны, в том числе в рамках БРИКС, лишь начинают обсуждать варианты, как преодолеть зависимость от доллара. Однако его сила при этом не ослабевает, отмечает Строев.Так, по оценкам Банка международных расчетов, в 2022 году на доллар приходилось около 88 процентов совокупных международных транзакций, а по данным МВФ, в долларах США все еще хранится 55 процентов резервов центральных банков.Трон пошатнулсяОднако в последнее время позиции доллара пошатнулись, в долгосрочной перспективе он, безусловно, перестанет доминировать в мировой экономике. Одна из причин - серьезные амбиции валют таких серьезных игроков, как Индия и Китай.“В то же время, проблемы в американской экономике (высокий уровень госдолга, огромный и растущий дефицит торгового баланса) – это следствие широчайшей популярности доллара во всем мире, которая позволяла США фактически безнаказанно использовать доллар в качестве оружия, вводя санкции в отношении стран, которые Вашингтон считал враждебными”, - разъясняет Строев.По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяса Зарипова, многие инвесторы могут пересмотреть отношение к доллару как надежной валюте после действий правительства США по "заморозке" российских государственных валютных резервов. И это станет еще одной причиной долгосрочной тенденции ослабления курса доллара ко всем остальным валютам.Эти действия, по его словам, активизировали механизм глобальной "дедолларизации", Многие крупные страны изъявили желание ограничить доминирование валюты "гегемона" в мировой торговле, прежде всего, в торговле нефтью и другими сырьевыми товарами.Падение доллара найдет отражение и на рынке акций. Банк Японии намерен ужесточить политику, в то время как остальные ведущие экономики собрались снижать процентные ставки. Это вызовет подорожание иены и рост японских ставок. В результате инвесторы начнут перекладывать деньги из американских акций в японские. Кроме того, усиление противоречий между США и Китаем может ускорить дедолларизацию.В поиске альтернативыПроцесс отказа от доллара в мировых расчетах снижает востребованность в этой валюте, заставляя консервативных крупных инвесторов искать альтернативные варианты для вложений.Российским инвесторам в этой ситуации не стоит конвертировать активы из долларов США в евро, швейцарские франки, английские фунты или другие валюты западных стран. “Они еще долгие годы останутся токсичными для нас”, - считает Зарипов.Зато безусловным лидером среди альтернативных валютных вложений будет юань, дополнительные варианты - гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. “Но не стоит ограничиваться валютными инвестициями. Хорошие перспективы и у ценных бумаг, номинированных в валютах дружественных России государств”, - добавил он.Финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский считает, что альтернативы доллару очень простые - это драгметаллы.Но стоит обратить внимание и на рынки Азии - Китая, который очень сильно просел из-за геополитических трений и Индии, которая фактически становится лидером по экономическому росту за счет российских ресурсов.“Если такие варианты не интересны, придется искать бумаги, которые будут гарантированно приносить хотя бы по 4-5% годовых в долларах, чтобы нивелировать инфляцию. Благо, с текущими ставками центробанков таких бумаг пока что предостаточно”, - уверяет Кричевский."Бычий доллар" сопротивляетсяВпрочем, вероятнее всего, в ближайшее время "бычий" доллар не сдаст свои позиции. Этому способствует сохранение устойчивой динамики экономики США. Снижение высоких ставок ФРС будет “очень осторожным и не фатальным” для падения доллара и усиления инфляции, считает Строев.В целом, чтобы прийти к новой альтернативной международной валюте, которая обладала бы такой же силой и весом, что и доллар США, потребуются несколько десятилетий. Процесс может ускорить создание единой валюты БРИКС, которая станет серьезным игроком на валютном рынке.Таким образом, закат доллара – дело далеко не завтрашнего дня, но о дифференциации активов стоит задуматься уже сейчас. И опытные инвесторы уже начали этот процесс.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, доллар, дедолларизация, биржи сша