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Набиуллина заявила о рекордном уровне инвестиционной активности в России

Набиуллина заявила о рекордном уровне инвестиционной активности в России - 22.03.2024, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о рекордном уровне инвестиционной активности в России

Инвестиционная активность в России находится на рекордном уровне, производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, также... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:07+0300

2024-03-22T15:07+0300

2024-03-22T15:28+0300

экономика

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России находится на рекордном уровне, производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, также растет инвестиционный импорт, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке."Инвестиционная активность находится на рекордном уровне. Хотя еще нет квартальных данных, об этом можно судить по косвенным индикаторам. Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт", - сказала Набиуллина."Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика практически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы", - добавила она.

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россия, эльвира набиуллина, новости