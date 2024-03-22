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Набиуллина оценила необходимость капитализации фондового рынка России - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила необходимость капитализации фондового рынка России
Набиуллина оценила необходимость капитализации фондового рынка России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила необходимость капитализации фондового рынка России
Удвоение капитализации фондового рынка РФ не просто возможно, но и необходимо, его потенциал для экономики используется недостаточно, сообщила глава ЦБ Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:53+0300
2024-03-22T16:05+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Удвоение капитализации фондового рынка РФ не просто возможно, но и необходимо, его потенциал для экономики используется недостаточно, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается удвоения российского фондового рынка - я считаю, это не просто возможно, это необходимо, потому что у нас сейчас потенциал фондового рынка недостаточно используется для развития российской экономики, но и для удовлетворения потребности граждан в диверсификации своих сбережений, своих вложений", - сказала Набиуллина."Мы видим, что по мере стабилизации ситуации у бизнеса восстанавливается спрос на инструменты рынка капитала. Им интереснее привлекать с рынка капитала, увеличиваются как объемы рынка облигаций, так и рынка акций. Объем рынка корпоративных облигаций сейчас больше 23 триллионов, капитализация рынка акций - это больше 60 триллионов рублей, и в прошлом году состоялось 12 размещений (IPO, SPO), и на самом деле это самый высокий показатель для внутреннего рынка за последнее десятилетие", - добавила она.
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15:53 22.03.2024 (обновлено: 16:05 22.03.2024)
 
Набиуллина оценила необходимость капитализации фондового рынка России

Набиуллина: удвоение капитализации фондового рынка РФ не просто возможно, но и необходимо

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Удвоение капитализации фондового рынка РФ не просто возможно, но и необходимо, его потенциал для экономики используется недостаточно, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается удвоения российского фондового рынка - я считаю, это не просто возможно, это необходимо, потому что у нас сейчас потенциал фондового рынка недостаточно используется для развития российской экономики, но и для удовлетворения потребности граждан в диверсификации своих сбережений, своих вложений", - сказала Набиуллина.
"Мы видим, что по мере стабилизации ситуации у бизнеса восстанавливается спрос на инструменты рынка капитала. Им интереснее привлекать с рынка капитала, увеличиваются как объемы рынка облигаций, так и рынка акций. Объем рынка корпоративных облигаций сейчас больше 23 триллионов, капитализация рынка акций - это больше 60 триллионов рублей, и в прошлом году состоялось 12 размещений (IPO, SPO), и на самом деле это самый высокий показатель для внутреннего рынка за последнее десятилетие", - добавила она.
 
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