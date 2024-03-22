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ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах

ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах

Сложности с проведением трансграничных расчетов в связи с санкциями есть, но банки и компании РФ гибко меняют каналы, заявила глава Банка России Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:11+0300

2024-03-22T16:11+0300

2024-03-22T16:19+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сложности с проведением трансграничных расчетов в связи с санкциями есть, но банки и компании РФ гибко меняют каналы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В силу санкций, безусловно, есть сложности с проведением трансграничных расчетов. Банки, компании находят разные способы с разными странами и достаточно гибко меняют эти способы при усилении сложностей", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.ЦБ РФ в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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