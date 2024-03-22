Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240322/ekonomika-846589473.html
ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах
ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах
Сложности с проведением трансграничных расчетов в связи с санкциями есть, но банки и компании РФ гибко меняют каналы, заявила глава Банка России Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:11+0300
2024-03-22T16:19+0300
банк россии
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83013/33/830133363_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_6fffeb0df045ece45a5d479eb14cbae5.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сложности с проведением трансграничных расчетов в связи с санкциями есть, но банки и компании РФ гибко меняют каналы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В силу санкций, безусловно, есть сложности с проведением трансграничных расчетов. Банки, компании находят разные способы с разными странами и достаточно гибко меняют эти способы при усилении сложностей", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.ЦБ РФ в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83013/33/830133363_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_57955afded806eca7114456c5cfe3751.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
16:11 22.03.2024 (обновлено: 16:19 22.03.2024)
 
ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах

Набиуллина: сложности с трансграничными расчетами есть, но банки РФ гибко меняют каналы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Сложности с проведением трансграничных расчетов в связи с санкциями есть, но банки и компании РФ гибко меняют каналы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В силу санкций, безусловно, есть сложности с проведением трансграничных расчетов. Банки, компании находят разные способы с разными странами и достаточно гибко меняют эти способы при усилении сложностей", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
ЦБ РФ в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
 
Банк РоссииРОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала