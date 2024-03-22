https://1prime.ru/20240322/eksport-846586077.html

Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина

Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ

Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина

Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:40+0300

2024-03-22T15:40+0300

2024-03-22T15:44+0300

банк россии

эльвира набиуллина

экономика рф

экспорт

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/95/840789562_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_4c47ffa2b4abccfe5fd5ee6bfb5aa168.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "После спада в начале года экспорт восстанавливается благодаря росту цен на нефть. При этом вторичные санкции сдерживают этот процесс" - заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Глава ЦБ РФ отметила, что цены на сырьевых рынках перешли к росту, это будет оказывать поддержку российскому экспорту, в целом платежный баланс складывается в рамках прогноза. "Динамика импорта на фоне сильного внутреннего спроса остается повышенной. Наша денежно-кредитная политика будет способствовать более сбалансированной динамике импорта соответствующей возможностям экспорта", - указала она. Говоря о рисках, Набиуллина отметила, что они "по-прежнему смещены в сторону проинфляционных". Одним из таких рисков остается ситуация на рынке труда. Дальнейшее расширение дефицита кадров, по ее словам, может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Это может еще сильнее увеличивать дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов. "Удовлетворить повышенный спрос за счет импорта также может становиться сложнее. Для большего импорта требуется увеличивать экспорт, а возможности его наращивания ограничены", - заключила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240321/iran-846542657.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, экономика рф, экспорт, санкции против рф