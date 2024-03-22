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Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина
Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина
Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:40+0300
2024-03-22T15:40+0300
2024-03-22T15:44+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "После спада в начале года экспорт восстанавливается благодаря росту цен на нефть. При этом вторичные санкции сдерживают этот процесс" - заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Глава ЦБ РФ отметила, что цены на сырьевых рынках перешли к росту, это будет оказывать поддержку российскому экспорту, в целом платежный баланс складывается в рамках прогноза. "Динамика импорта на фоне сильного внутреннего спроса остается повышенной. Наша денежно-кредитная политика будет способствовать более сбалансированной динамике импорта соответствующей возможностям экспорта", - указала она. Говоря о рисках, Набиуллина отметила, что они "по-прежнему смещены в сторону проинфляционных". Одним из таких рисков остается ситуация на рынке труда. Дальнейшее расширение дефицита кадров, по ее словам, может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Это может еще сильнее увеличивать дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов. "Удовлетворить повышенный спрос за счет импорта также может становиться сложнее. Для большего импорта требуется увеличивать экспорт, а возможности его наращивания ограничены", - заключила Набиуллина.
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эльвира набиуллина, экономика рф, экспорт, санкции против рф
Банк России, Эльвира Набиуллина, экономика РФ, экспорт, санкции против РФ
Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина
Набиуллина: экспорт из России восстанавливается, но вторичные санкции сдерживают его
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"После спада в начале года экспорт восстанавливается благодаря росту цен на нефть. При этом вторичные санкции сдерживают этот процесс" - заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Глава ЦБ РФ отметила, что цены на сырьевых рынках перешли к росту, это будет оказывать поддержку российскому экспорту, в целом платежный баланс складывается в рамках прогноза.
"Динамика импорта на фоне сильного внутреннего спроса остается повышенной. Наша денежно-кредитная политика будет способствовать более сбалансированной динамике импорта соответствующей возможностям экспорта", - указала она.
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Говоря о рисках, Набиуллина отметила, что они "по-прежнему смещены в сторону проинфляционных". Одним из таких рисков остается ситуация на рынке труда. Дальнейшее расширение дефицита кадров, по ее словам, может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Это может еще сильнее увеличивать дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов.
"Удовлетворить повышенный спрос за счет импорта также может становиться сложнее. Для большего импорта требуется увеличивать экспорт, а возможности его наращивания ограничены", - заключила Набиуллина.