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Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина
Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина
Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:40+0300
2024-03-22T15:44+0300
банк россии
эльвира набиуллина
экономика рф
экспорт
санкции против рф
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "После спада в начале года экспорт восстанавливается благодаря росту цен на нефть. При этом вторичные санкции сдерживают этот процесс" - заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Глава ЦБ РФ отметила, что цены на сырьевых рынках перешли к росту, это будет оказывать поддержку российскому экспорту, в целом платежный баланс складывается в рамках прогноза. "Динамика импорта на фоне сильного внутреннего спроса остается повышенной. Наша денежно-кредитная политика будет способствовать более сбалансированной динамике импорта соответствующей возможностям экспорта", - указала она. Говоря о рисках, Набиуллина отметила, что они "по-прежнему смещены в сторону проинфляционных". Одним из таких рисков остается ситуация на рынке труда. Дальнейшее расширение дефицита кадров, по ее словам, может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Это может еще сильнее увеличивать дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов. "Удовлетворить повышенный спрос за счет импорта также может становиться сложнее. Для большего импорта требуется увеличивать экспорт, а возможности его наращивания ограничены", - заключила Набиуллина.
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эльвира набиуллина, экономика рф, экспорт, санкции против рф
Банк России, Эльвира Набиуллина, экономика РФ, экспорт, санкции против РФ
15:40 22.03.2024 (обновлено: 15:44 22.03.2024)
 
Экспорт из России восстанавливается, заявила Набиуллина

Набиуллина: экспорт из России восстанавливается, но вторичные санкции сдерживают его

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание по экономическим вопросам - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Экспорт из России восстанавливается на фоне роста цен на нефть, но вторичные санкции сдерживают этот процесс, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"После спада в начале года экспорт восстанавливается благодаря росту цен на нефть. При этом вторичные санкции сдерживают этот процесс" - заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Глава ЦБ РФ отметила, что цены на сырьевых рынках перешли к росту, это будет оказывать поддержку российскому экспорту, в целом платежный баланс складывается в рамках прогноза.
"Динамика импорта на фоне сильного внутреннего спроса остается повышенной. Наша денежно-кредитная политика будет способствовать более сбалансированной динамике импорта соответствующей возможностям экспорта", - указала она.
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Говоря о рисках, Набиуллина отметила, что они "по-прежнему смещены в сторону проинфляционных". Одним из таких рисков остается ситуация на рынке труда. Дальнейшее расширение дефицита кадров, по ее словам, может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Это может еще сильнее увеличивать дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов.
"Удовлетворить повышенный спрос за счет импорта также может становиться сложнее. Для большего импорта требуется увеличивать экспорт, а возможности его наращивания ограничены", - заключила Набиуллина.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаэкономика РФэкспортсанкции против РФ
 
 
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