Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240322/energy-846571373.html
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:53+0300
2024-03-22T11:53+0300
энергетика
россия
топливо
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83905/12/839051211_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_13450f1652020533d6d62e0d1272730b.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса, сообщили РИА Новости в министерстве. Правительство РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Также кабмин потребовал проконтролировать своевременную выгрузку вагонов с нефтепродуктами. Дискуссия о повышении приоритетности перевозок топлива инициировали нефтекомпаниями, недовольные систематическими отказами РЖД в перевозке нефтепродуктов, в первую очередь, в восточном направлении, указало издание. "В соответствии с поручением председателя правительства Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов", - рассказали в ведомстве агентству, добавив, что выполнение графиков кабмин будет отслеживать в рамках спецпроекта координационного центра под руководством вице-премьера Александра Новака. "Приоритетный вывоз с НПЗ и доставка нефтепродуктов до потребителей позволит обеспечить увеличение производства и дополнительно насытить топливом региональные нефтебазы в период сезонного роста спроса. Это благоприятно отразится на ценовой ситуации на рынке моторного топлива", - пояснили в министерстве. Рост объемов вывоза нефтепродуктов будет достигнут при увеличении оборачиваемости вагонов за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), координации действий нефтекомпаний и РЖД и привлечения региональных властей к вопросу обеспеченности их территорий такими запасами. Кроме того, в рамках плана не будут существенно увеличены поставки по лимитирующим направлениям: они будут осуществляться в рамках внутренних потребностей. В Минэнерго считают, что повышение эффективности вывоза нефтепродуктов не должно ухудшить ситуацию с другими грузами. Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, о чем в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предложила участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
https://1prime.ru/20240320/minenergo-846516020.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83905/12/839051211_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_5cea2d548d91c94702af8e6e9562a4d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, топливо, новости
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Новости
11:53 22.03.2024
 
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива

Минэнерго с нефтяными компаниями разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБензовоз на заправочной станции
Бензовоз на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса, сообщили РИА Новости в министерстве.
Правительство РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Также кабмин потребовал проконтролировать своевременную выгрузку вагонов с нефтепродуктами. Дискуссия о повышении приоритетности перевозок топлива инициировали нефтекомпаниями, недовольные систематическими отказами РЖД в перевозке нефтепродуктов, в первую очередь, в восточном направлении, указало издание.
"В соответствии с поручением председателя правительства Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов", - рассказали в ведомстве агентству, добавив, что выполнение графиков кабмин будет отслеживать в рамках спецпроекта координационного центра под руководством вице-премьера Александра Новака.
"Приоритетный вывоз с НПЗ и доставка нефтепродуктов до потребителей позволит обеспечить увеличение производства и дополнительно насытить топливом региональные нефтебазы в период сезонного роста спроса. Это благоприятно отразится на ценовой ситуации на рынке моторного топлива", - пояснили в министерстве.
Антипинский НПЗ
Минэнерго рассмотрит корректировку графиков плановых ремонтов на НПЗ
20 марта, 14:39
Рост объемов вывоза нефтепродуктов будет достигнут при увеличении оборачиваемости вагонов за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), координации действий нефтекомпаний и РЖД и привлечения региональных властей к вопросу обеспеченности их территорий такими запасами. Кроме того, в рамках плана не будут существенно увеличены поставки по лимитирующим направлениям: они будут осуществляться в рамках внутренних потребностей. В Минэнерго считают, что повышение эффективности вывоза нефтепродуктов не должно ухудшить ситуацию с другими грузами.
Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, о чем в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предложила участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
 
ЭнергетикаРОССИЯтопливоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала