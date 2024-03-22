https://1prime.ru/20240322/energy-846571373.html
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:53+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса, сообщили РИА Новости в министерстве. Правительство РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Также кабмин потребовал проконтролировать своевременную выгрузку вагонов с нефтепродуктами. Дискуссия о повышении приоритетности перевозок топлива инициировали нефтекомпаниями, недовольные систематическими отказами РЖД в перевозке нефтепродуктов, в первую очередь, в восточном направлении, указало издание. "В соответствии с поручением председателя правительства Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов", - рассказали в ведомстве агентству, добавив, что выполнение графиков кабмин будет отслеживать в рамках спецпроекта координационного центра под руководством вице-премьера Александра Новака. "Приоритетный вывоз с НПЗ и доставка нефтепродуктов до потребителей позволит обеспечить увеличение производства и дополнительно насытить топливом региональные нефтебазы в период сезонного роста спроса. Это благоприятно отразится на ценовой ситуации на рынке моторного топлива", - пояснили в министерстве. Рост объемов вывоза нефтепродуктов будет достигнут при увеличении оборачиваемости вагонов за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), координации действий нефтекомпаний и РЖД и привлечения региональных властей к вопросу обеспеченности их территорий такими запасами. Кроме того, в рамках плана не будут существенно увеличены поставки по лимитирующим направлениям: они будут осуществляться в рамках внутренних потребностей. В Минэнерго считают, что повышение эффективности вывоза нефтепродуктов не должно ухудшить ситуацию с другими грузами. Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, о чем в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предложила участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
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россия, топливо, новости
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Новости
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
Минэнерго с нефтяными компаниями разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса, сообщили РИА Новости в министерстве.
Правительство РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Также кабмин потребовал проконтролировать своевременную выгрузку вагонов с нефтепродуктами. Дискуссия о повышении приоритетности перевозок топлива инициировали нефтекомпаниями, недовольные систематическими отказами РЖД в перевозке нефтепродуктов, в первую очередь, в восточном направлении, указало издание.
"В соответствии с поручением председателя правительства Минэнерго России совместно с нефтяными компаниями и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов", - рассказали в ведомстве агентству, добавив, что выполнение графиков кабмин будет отслеживать в рамках спецпроекта координационного центра под руководством вице-премьера Александра Новака.
"Приоритетный вывоз с НПЗ и доставка нефтепродуктов до потребителей позволит обеспечить увеличение производства и дополнительно насытить топливом региональные нефтебазы в период сезонного роста спроса. Это благоприятно отразится на ценовой ситуации на рынке моторного топлива", - пояснили в министерстве.
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Рост объемов вывоза нефтепродуктов будет достигнут при увеличении оборачиваемости вагонов за счет улучшения планирования (в том числе биржевых грузов), координации действий нефтекомпаний и РЖД и привлечения региональных властей к вопросу обеспеченности их территорий такими запасами. Кроме того, в рамках плана не будут существенно увеличены поставки по лимитирующим направлениям: они будут осуществляться в рамках внутренних потребностей. В Минэнерго считают, что повышение эффективности вывоза нефтепродуктов не должно ухудшить ситуацию с другими грузами.
Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, о чем в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предложила участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.