Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240322/eu-846575025.html
России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник
России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник - 22.03.2024, ПРАЙМ
России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник
Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, заявил журналистам в Брюсселе... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T12:47+0300
2024-03-22T12:47+0300
россия
белоруссия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Согласно заявлению чиновника, Москва и Минск, "больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО, которые предусматривают лучшие тарифные режимы для некоторых продуктов".Кроме того, новые пошлины на импорт зерна и масличных культур из этих двух стран будут достаточно высокими, чтобы сдерживать текущий импорт. "Повышенные пошлины будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии… Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо до пошлины в размере 50%", - отметил он.Тем не менее, Евросоюз заверяет, что что ограничения на поставки зерна, введенные Россией, не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через ЕС. Повышение пошлин на зерно из России предотвратит дестабилизацию рынка в Евросоюзе и предотвратит финансирование российского военно-промышленного комплекса.Принять это решение ЕС планирует в ближайшее время, так как для согласования достаточно только одобрение Совета Евросоюза, заключил источник.Примечательно, что ранее ЕС заявлял, что не планирует вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из-за опасений для мирового продовольственного рынка и стран, зависящих от поставок из России.
https://1prime.ru/20240322/zakharova-846561903.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, новости
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Новости
12:47 22.03.2024
 
России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник

Источник: Россия и Белоруссия не будут иметь доступа к квотам ЕС на ряд продуктов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Согласно заявлению чиновника, Москва и Минск, "больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО, которые предусматривают лучшие тарифные режимы для некоторых продуктов".
Кроме того, новые пошлины на импорт зерна и масличных культур из этих двух стран будут достаточно высокими, чтобы сдерживать текущий импорт. "Повышенные пошлины будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии… Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо до пошлины в размере 50%", - отметил он.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Захарова прокомментировала планы ЕС по зерну из России и Белоруссии
06:07
Тем не менее, Евросоюз заверяет, что что ограничения на поставки зерна, введенные Россией, не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через ЕС. Повышение пошлин на зерно из России предотвратит дестабилизацию рынка в Евросоюзе и предотвратит финансирование российского военно-промышленного комплекса.
Принять это решение ЕС планирует в ближайшее время, так как для согласования достаточно только одобрение Совета Евросоюза, заключил источник.
Примечательно, что ранее ЕС заявлял, что не планирует вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из-за опасений для мирового продовольственного рынка и стран, зависящих от поставок из России.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала