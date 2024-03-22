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России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник

России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник - 22.03.2024, ПРАЙМ

России ограничат доступ к квотам ЕС на ряд продуктов, сообщил источник

Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, заявил журналистам в Брюсселе... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T12:47+0300

2024-03-22T12:47+0300

2024-03-22T12:47+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Согласно заявлению чиновника, Москва и Минск, "больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО, которые предусматривают лучшие тарифные режимы для некоторых продуктов".Кроме того, новые пошлины на импорт зерна и масличных культур из этих двух стран будут достаточно высокими, чтобы сдерживать текущий импорт. "Повышенные пошлины будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии… Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо до пошлины в размере 50%", - отметил он.Тем не менее, Евросоюз заверяет, что что ограничения на поставки зерна, введенные Россией, не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через ЕС. Повышение пошлин на зерно из России предотвратит дестабилизацию рынка в Евросоюзе и предотвратит финансирование российского военно-промышленного комплекса.Принять это решение ЕС планирует в ближайшее время, так как для согласования достаточно только одобрение Совета Евросоюза, заключил источник.Примечательно, что ранее ЕС заявлял, что не планирует вводить санкции против экспорта сельхозпродукции из России из-за опасений для мирового продовольственного рынка и стран, зависящих от поставок из России.

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