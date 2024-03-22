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ЕК нашла способ угодить Венгрии в вопросе санкций против России
ЕК нашла способ угодить Венгрии в вопросе санкций против России - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЕК нашла способ угодить Венгрии в вопросе санкций против России
Европейская комиссия (ЕК) предложила повысить пошлины вместо ввода санкций на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:36+0300
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ВАРШАВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила повысить пошлины вместо ввода санкций на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии на территорию ЕС, чтобы обойти несогласие Венгрии, заявил польский министр по вопросам Европы Адам Шлапка журналистам в Брюсселе. Европейская комиссия (ЕК) в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. "Нельзя было ввести санкции, так как для этого необходимо единогласие, а мы знаем, что есть минимум одна страна (Венгрия – прим. ред.), которая сопротивляется", — заявил Шлапка, выступление которого транслирует Польское телевидение. ЕК предполагает, что в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. "Но решение о том, что будут введены пятидесятипроцентные пошлины на эту продукцию является по сути решением о заградительных пошлинах, которое исключит импорт этих продуктов из России и Белоруссии. В случае введения пошлин не требуется единогласие и этот вопрос уже закрыт", — добавил он. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам в Брюсселе в пятницу европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". В ЕК рассчитывают утвердить и ввести это предложение в силу в кратчайшие сроки, поскольку оно не нуждается в предварительном единогласном одобрении всеми 27 странами союза, а также в утверждении Европарламентом. Для его согласования требуется только квалифицированное большинство в Совете ЕС.
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венгрия, польша, европа, ек, пошлины
Экономика, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, ЕК, пошлины
ЕК нашла способ угодить Венгрии в вопросе санкций против России
ЕК вводит пошлины, а не санкции на зерно из РФ, чтобы обойти несогласие Венгрии
ВАРШАВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) предложила повысить пошлины вместо ввода санкций на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии на территорию ЕС, чтобы обойти несогласие Венгрии, заявил польский министр по вопросам Европы Адам Шлапка журналистам в Брюсселе.
Европейская комиссия (ЕК) в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
"Нельзя было ввести санкции, так как для этого необходимо единогласие, а мы знаем, что есть минимум одна страна (Венгрия – прим. ред.), которая сопротивляется", — заявил Шлапка, выступление которого транслирует Польское телевидение.
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ЕК предполагает, что в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
"Но решение о том, что будут введены пятидесятипроцентные пошлины на эту продукцию является по сути решением о заградительных пошлинах, которое исключит импорт этих продуктов из России и Белоруссии. В случае введения пошлин не требуется единогласие и этот вопрос уже закрыт", — добавил он.
Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты".
Как сообщил журналистам в Брюсселе в пятницу европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".
В ЕК рассчитывают утвердить и ввести это предложение в силу в кратчайшие сроки, поскольку оно не нуждается в предварительном единогласном одобрении всеми 27 странами союза, а также в утверждении Европарламентом. Для его согласования требуется только квалифицированное большинство в Совете ЕС.
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