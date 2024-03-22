https://1prime.ru/20240322/evrosoyuz-846608688.html

Евросоюз осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования гражданам

Евросоюз осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования гражданам - 22.03.2024, ПРАЙМ

Евросоюз осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования гражданам

Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в "Крокус Сити Холле" и осуждает любые нападения на гражданское население, сообщил в сети X официальный... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:31+0300

2024-03-22T23:31+0300

2024-03-22T23:31+0300

происшествия

россия

теракт на "северных потоках"

крокус сити холл

оон

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в "Крокус Сити Холле" и осуждает любые нападения на гражданское население, сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России", — заявил Стано. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846607325.html

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россия, теракт на "северных потоках", крокус сити холл, оон