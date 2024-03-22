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ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта

ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта - 22.03.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) из-за нарушения в части установления тарифов... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T10:02+0300

2024-03-22T10:02+0300

2024-03-22T10:02+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) из-за нарушения в части установления тарифов по перевалке черных металлов, сообщили в службе. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением до 37%.

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