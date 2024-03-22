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ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта
ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта - 22.03.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) из-за нарушения в части установления тарифов... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:02+0300
2024-03-22T10:02+0300
фас рф
дело
нмтп
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) из-за нарушения в части установления тарифов по перевалке черных металлов, сообщили в службе. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением до 37%.
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фас рф, дело, нмтп
ФАС РФ, дело, НМТП
10:02 22.03.2024
 
ФАС возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта

ФАС возбудила дело против НМТП из-за тарифов перевалки черных металлов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Города России. Новороссийск
%Города России. Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) из-за нарушения в части установления тарифов по перевалке черных металлов, сообщили в службе.
"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска.
Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением до 37%.
 
ФАС РФделоНМТП
 
 
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