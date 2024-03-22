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Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК - 22.03.2024, ПРАЙМ
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК
Российские банки впервые октября 2023 года повысили лимиты по кредитным картам для населения, передает издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:43+0300
2024-03-22T10:43+0300
2024-03-22T10:51+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские банки впервые октября 2023 года повысили лимиты по кредитным картам для населения, передает издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг бюро"."В феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%", — сказано в публикации.Согласно статистике, лимит по кредитным картам достиг 96,6 тысячи рублей. Отмечается, что данный показатель снижался в течение последних четырех месяцев, потеряв 12,2%, однако в феврале был зафиксирован рост на 3,4%.Кроме того, ранее проведенное исследование, составленное на основе данных Объединенного кредитного бюро, показало, что женщины в России более финансово грамотны, чем мужчины. У них выше индивидуальный кредитный рейтинг, меньше долгов и меньше просроченных платежей.
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россия, банки, лимит по кредитным картам, новости
Экономика, РОССИЯ, Банки, лимит по кредитным картам, Новости
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК
РБК: банки подняли лимиты по кредиткам для россиян впервые с осени
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.
Российские банки впервые октября 2023 года повысили лимиты по кредитным картам для населения, передает
издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг бюро".
"В феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%", — сказано в публикации.
Согласно статистике, лимит по кредитным картам достиг 96,6 тысячи рублей. Отмечается, что данный показатель снижался в течение последних четырех месяцев, потеряв 12,2%, однако в феврале был зафиксирован рост на 3,4%.
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
Кроме того, ранее проведенное исследование, составленное на основе данных Объединенного кредитного бюро, показало, что женщины в России более финансово грамотны, чем мужчины. У них выше индивидуальный кредитный рейтинг, меньше долгов и меньше просроченных платежей.