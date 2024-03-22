Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240322/finance-846567961.html
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК - 22.03.2024, ПРАЙМ
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК
Российские банки впервые октября 2023 года повысили лимиты по кредитным картам для населения, передает издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:43+0300
2024-03-22T10:51+0300
экономика
россия
банки
лимит по кредитным картам
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_18d79abd3affdce260e03a35366be4fe.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские банки впервые октября 2023 года повысили лимиты по кредитным картам для населения, передает издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг бюро"."В феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%", — сказано в публикации.Согласно статистике, лимит по кредитным картам достиг 96,6 тысячи рублей. Отмечается, что данный показатель снижался в течение последних четырех месяцев, потеряв 12,2%, однако в феврале был зафиксирован рост на 3,4%.Кроме того, ранее проведенное исследование, составленное на основе данных Объединенного кредитного бюро, показало, что женщины в России более финансово грамотны, чем мужчины. У них выше индивидуальный кредитный рейтинг, меньше долгов и меньше просроченных платежей.
https://1prime.ru/20240316/refinansirovanie-846354069.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_dd7c662b928ce2588b6f3e5f923aa2ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, лимит по кредитным картам, новости
Экономика, РОССИЯ, Банки, лимит по кредитным картам, Новости
10:43 22.03.2024 (обновлено: 10:51 22.03.2024)
 
Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян, пишет РБК

РБК: банки подняли лимиты по кредиткам для россиян впервые с осени

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Российские банки впервые октября 2023 года повысили лимиты по кредитным картам для населения, передает издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Скоринг бюро".
"В феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%", — сказано в публикации.
Согласно статистике, лимит по кредитным картам достиг 96,6 тысячи рублей. Отмечается, что данный показатель снижался в течение последних четырех месяцев, потеряв 12,2%, однако в феврале был зафиксирован рост на 3,4%.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
16 марта, 02:02
Кроме того, ранее проведенное исследование, составленное на основе данных Объединенного кредитного бюро, показало, что женщины в России более финансово грамотны, чем мужчины. У них выше индивидуальный кредитный рейтинг, меньше долгов и меньше просроченных платежей.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкилимит по кредитным картамНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала