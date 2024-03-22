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ЦБ примет меры в случае действий ЕС по активам России, заявила Набиуллина

ЦБ примет меры в случае действий ЕС по активам России, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ примет меры в случае действий ЕС по активам России, заявила Набиуллина

ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:20+0300

2024-03-22T15:20+0300

2024-03-22T15:37+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ЦБ примет соответствующие меры в случае действий со стороны Евросоюза по отношению к российским замороженным активам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы", – сказала она.Ранее агентство Блумберг сообщило, что США предлагают союзникам по G7 механизм гособлигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов. В частности, создать специальную компанию для того, чтобы перевести туда замороженные активы РФ на сумму в 280 миллиардов долларов.Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе окончательного решения по утверждению предложения Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине не приняли и предложили министрам продолжить работу.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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россия, замороженные российские активы, новости