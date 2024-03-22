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TotalEnergies возобновит добычу на месторождении Tyra у берегов Дании
TotalEnergies возобновит добычу на месторождении Tyra у берегов Дании - 22.03.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies возобновит добычу на месторождении Tyra у берегов Дании
TotalEnergies возобновляет добычу на месторождении Tyra у берегов Дании после масштабной его реконструкции, что сделает королевство чистым экспортером... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:09+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. TotalEnergies возобновляет добычу на месторождении Tyra у берегов Дании после масштабной его реконструкции, что сделает королевство чистым экспортером природного газа, следует из пресс-релиза французской компании. "Total Energies объявляет о возобновлении добычи на месторождении Tyra в датском секторе Северного моря после завершения крупного проекта его реконструкции", - говорится в сообщении TotalEnergies. Также, согласно сообщению компании, объем добычи достигнет 5,7 миллиона кубометров газа, а также 22 тысяч баррелей конденсата в сутки, что сделает Данию чистым экспортером природного газа. Компания TotalEnergies занимается добычей газа на месторождении Tyra от имени консорциума Danish Underground Consortium, который объединяет TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) и Nordsøfonden (20%). В сентябре 2019 года добыча на месторождении Tyra была приостановлена с целью проведения его реконструкции, следует из пресс-релиза TotalEnergies. Месторождение Tyra, расположенное в 225 километрах к западу от города Эсбьерга, было открыто в 1968 году компанией Maersk Oil. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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TotalEnergies, Газ, добыча, Новости
TotalEnergies возобновит добычу на месторождении Tyra у берегов Дании
TotalEnergies возобновит добычу на месторождении Tyra, Дания будет чистым экспортером газа
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. TotalEnergies возобновляет добычу на месторождении Tyra у берегов Дании после масштабной его реконструкции, что сделает королевство чистым экспортером природного газа, следует из пресс-релиза французской компании.
"Total Energies объявляет о возобновлении добычи на месторождении Tyra в датском секторе Северного моря после завершения крупного проекта его реконструкции", - говорится в сообщении TotalEnergies.
Также, согласно сообщению компании, объем добычи достигнет 5,7 миллиона кубометров газа, а также 22 тысяч баррелей конденсата в сутки, что сделает Данию чистым экспортером природного газа.
Компания TotalEnergies занимается добычей газа на месторождении Tyra от имени консорциума Danish Underground Consortium, который объединяет TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) и Nordsøfonden (20%).
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В сентябре 2019 года добыча на месторождении Tyra была приостановлена с целью проведения его реконструкции, следует из пресс-релиза TotalEnergies. Месторождение Tyra, расположенное в 225 километрах к западу от города Эсбьерга, было открыто в 1968 году компанией Maersk Oil.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.