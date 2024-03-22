https://1prime.ru/20240322/gazprom-846576302.html

"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта

"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта

Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" пройдут с 24 марта по 1 апреля, объявил "Газпром". | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:14+0300

2024-03-22T13:14+0300

2024-03-22T13:32+0300

энергетика

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" пройдут с 24 марта по 1 апреля, объявил "Газпром"."С 24 марта по 1 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" в соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC проходит два раза в год: весной и осенью.Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 21 по 27 сентября."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

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сила сибири, газпром, газ