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"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта
"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта
Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" пройдут с 24 марта по 1 апреля, объявил "Газпром". | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:14+0300
2024-03-22T13:14+0300
2024-03-22T13:32+0300
энергетика
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" пройдут с 24 марта по 1 апреля, объявил "Газпром"."С 24 марта по 1 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" в соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC проходит два раза в год: весной и осенью.Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 21 по 27 сентября."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
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сила сибири, газпром, газ
Энергетика, Сила Сибири, Газпром, Газ
"Газпром" сообщил о плановых работах на "Силе Сибири" с 24 марта
"Газпром": плановые профилактические работы на "Силе Сибири" пройдут 24 марта - 1 апреля
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" пройдут с 24 марта по 1 апреля, объявил "Газпром".
"С 24 марта по 1 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" в соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC проходит два раза в год: весной и осенью.
Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 21 по 27 сентября.
"Газпром" начал соединение "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.