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Силуанов отметил большие расходы по обслуживанию госдолга
Силуанов отметил большие расходы по обслуживанию госдолга - 22.03.2024, ПРАЙМ
Силуанов отметил большие расходы по обслуживанию госдолга
Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание — большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:10+0300
2024-03-22T16:10+0300
2024-03-22T16:10+0300
экономика
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание — большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. "Долг маленький — у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие. Если мы с вами посмотрим и сравним, как Россия эти расходы (исполняет — прим. ред.), то в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет ... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много", — сказал Силуанов. По словам министра, это говорит о том, что Россия будет увеличивать расходы на обслуживание этого долга. "Если посмотреть структуру расходов бюджета, мы будем увеличивать траты по обслуживанию долга, поскольку у нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам", — пояснил министр. "У нас сейчас уже близится размер плавающих ставок в структуре долга к половине всего долга. Мы сейчас занимаем десятилетние бумаги под 13,4%. 13,4%! Для нас это, конечно, очень напряженно, поскольку 10 лет придется выплачивать, даже если инфляция снизится. Мы надеемся, что она все-таки снизится", — сказал Силуанов, отметив, что РФ всегда надо смотреть, какая цена платится за этот долг. "Уверенность в государственном долге — это основа финансовой устойчивости и стабильности", — заключил Силуанов.
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госдолг, россия, антон силуанов, ввп
Экономика, госдолг, РОССИЯ, Антон Силуанов, ВВП
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание — большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
"Долг маленький — у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие. Если мы с вами посмотрим и сравним, как Россия эти расходы (исполняет — прим. ред.), то в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет ... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много", — сказал Силуанов.
По словам министра, это говорит о том, что Россия будет увеличивать расходы на обслуживание этого долга.
"Если посмотреть структуру расходов бюджета, мы будем увеличивать траты по обслуживанию долга, поскольку у нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам", — пояснил министр.
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"У нас сейчас уже близится размер плавающих ставок в структуре долга к половине всего долга. Мы сейчас занимаем десятилетние бумаги под 13,4%. 13,4%! Для нас это, конечно, очень напряженно, поскольку 10 лет придется выплачивать, даже если инфляция снизится. Мы надеемся, что она все-таки снизится", — сказал Силуанов, отметив, что РФ всегда надо смотреть, какая цена платится за этот долг.
"Уверенность в государственном долге — это основа финансовой устойчивости и стабильности", — заключил Силуанов.