https://1prime.ru/20240322/gosdolg-846589174.html

Силуанов отметил большие расходы по обслуживанию госдолга

Силуанов отметил большие расходы по обслуживанию госдолга - 22.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов отметил большие расходы по обслуживанию госдолга

Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание — большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:10+0300

2024-03-22T16:10+0300

2024-03-22T16:10+0300

экономика

госдолг

россия

антон силуанов

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f8396b27cad4afc496d4e70addfca61.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский госдолг маленький, но расходы на его обслуживание — большие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете. "Долг маленький — у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие. Если мы с вами посмотрим и сравним, как Россия эти расходы (исполняет — прим. ред.), то в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга к доходам был где-то 3,6%. В 2026 году, по оценкам, если мы будем проводить наши плановые заимствования, он будет ... чуть меньше 10%. Ну куда это? Это много", — сказал Силуанов. По словам министра, это говорит о том, что Россия будет увеличивать расходы на обслуживание этого долга. "Если посмотреть структуру расходов бюджета, мы будем увеличивать траты по обслуживанию долга, поскольку у нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам", — пояснил министр. "У нас сейчас уже близится размер плавающих ставок в структуре долга к половине всего долга. Мы сейчас занимаем десятилетние бумаги под 13,4%. 13,4%! Для нас это, конечно, очень напряженно, поскольку 10 лет придется выплачивать, даже если инфляция снизится. Мы надеемся, что она все-таки снизится", — сказал Силуанов, отметив, что РФ всегда надо смотреть, какая цена платится за этот долг. "Уверенность в государственном долге — это основа финансовой устойчивости и стабильности", — заключил Силуанов.

https://1prime.ru/20240305/china-845947078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдолг, россия, антон силуанов, ввп